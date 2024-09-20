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Сильное землетрясение произошло под Шерегешем

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Происшествия Землетрясение произошло под Шерегешем — толчки в эпицентре достигли 5,8

Землетрясение произошло под Шерегешем — толчки в эпицентре достигли 5,8

Оно было зафиксировано ночью

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Местные жители поделились последствиями

Под Шерегешем произошло сильное землетрясение вчера, 19 сентября, около 23:00 по местному времени. По сообщению геофизической службы РАН Алтае-Саянского филиала, магнитуда была 4,6, а интенсивность в эпицентре 5,8.

В сообщении указаны координаты землетрясения. Оно произошло в Казском городском поселении в Таштагольском районе. Оно находится недалеко от Шерегеша.

Землетрясение произошло около 23:00

В телеграм-канале «Южный Кузбасс» было выложено видео из магазина. Авторы ролика показывают разбитые бутылки и другие продукты, которые упали на пол, по их словам, из-за толчков.

Ранее стало известно, что в период с 31 августа по 1 сентября в Республике Алтай произошло три землетрясения.

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Землетрясение Кемеровская область Шерегеш Таштагольский район
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Комментарии
1
Кот777
2 минуты
Корреспонденту очень подходит ее фамилия )
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