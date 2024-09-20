Землетрясение произошло под Шерегешем — толчки в эпицентре достигли 5,8

Местные жители поделились последствиями Источник: «Южный Кузбасс» / Telegram, Александр Ощепков / NGS.RU











Под Шерегешем произошло сильное землетрясение вчера, 19 сентября, около 23:00 по местному времени. По сообщению геофизической службы РАН Алтае-Саянского филиала, магнитуда была 4,6, а интенсивность в эпицентре 5,8.

В сообщении указаны координаты землетрясения. Оно произошло в Казском городском поселении в Таштагольском районе. Оно находится недалеко от Шерегеша.

Землетрясение произошло около 23:00 Источник: Геофизическая служба РАН Алтае-Саянского филиала











В телеграм-канале «Южный Кузбасс» было выложено видео из магазина. Авторы ролика показывают разбитые бутылки и другие продукты, которые упали на пол, по их словам, из-за толчков.