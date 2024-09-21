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Происшествия «Ушел из дома и не вернулся»: в Новосибирске пропал 14-летний парень

«Ушел из дома и не вернулся»: в Новосибирске пропал 14-летний парень

Его местонахождение неизвестно с 20 сентября

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11 комментариев

С собой у молодого человека была черная сумка

В Новосибирске в микрорайоне Пашино пропал 14-летний Михаил Брахнов. Как сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт», местонахождение молодого человека неизвестно с 20 сентябре.

Приметы Михаила: рост — 176 сантиметров, худощавого телосложения. Волосы светло-русые, глаза карие. Особая примета — под левым глазом небольшая родинка.

В день пропажи был одет в темно-синюю ветровку с капюшоном, черные спортивные штаны, белые кроссовки. С собой у молодого человека была черная сумка.

Если вам что-то известно о местонахождении пропавшего, то свяжитесь с «ЛизаАлерт» по телефону 8 800 700-54-52 или позвоните по 112.

Ранее спасатели нашли тело пропавшего Игоря Никитина. Мужчина пропал 28 июля.

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