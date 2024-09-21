«Ушел из дома и не вернулся»: в Новосибирске пропал 14-летний парень

С собой у молодого человека была черная сумка Источник: Татьяна Фатеева / NGS.RU, «ЛизаАлерт»











В Новосибирске в микрорайоне Пашино пропал 14-летний Михаил Брахнов. Как сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт», местонахождение молодого человека неизвестно с 20 сентябре.

Приметы Михаила: рост — 176 сантиметров, худощавого телосложения. Волосы светло-русые, глаза карие. Особая примета — под левым глазом небольшая родинка.

В день пропажи был одет в темно-синюю ветровку с капюшоном, черные спортивные штаны, белые кроссовки. С собой у молодого человека была черная сумка.

Если вам что-то известно о местонахождении пропавшего, то свяжитесь с «ЛизаАлерт» по телефону 8 800 700-54-52 или позвоните по 112.