«Запер и угрожал расправой»: новосибирец не выпускал 20-летнюю девушку из квартиры — полиция проводит проверку

Новосибирец запер 20-летнюю девушку в квартире на улице Кропоткина и угрожал расправой. Сибирячку достали спасатели через окно.
Как сообщили в паблике «МКУ Служба аварийно-спасательных работ» в социальной сети «ВКонтакте», инцидент произошел вчера примерно в 21:30 на улице Кропоткина в Заельцовском районе.
— Девушка просила помощи покинуть квартиру, в которой ее запер друг, он угрожал расправой, — сообщили спасатели.
Девушку вывели из квартиры через окно и передали сотрудникам полиции. В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области объяснили, что в отдел полиции поступило сообщение о ссоре девушки и парня. На место выезжали сотрудники, граждан опросили, приняли заявление.
Сейчас полиция проводит проверку и устанавливает все обстоятельства произошедшего.
Недавно НГС писал о жительнице Новосибирска Анне Кеслере, она уже год страдает от преследования и навязчивого внимания бывшего парня Романа Панфилова. Он пишет девушке навязчивые письма, публиковал ее обнаженные фотографии и интимные видео.