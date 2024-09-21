«Запер и угрожал расправой»: новосибирец не выпускал 20-летнюю девушку из квартиры — полиция проводит проверку

Инцидент произошел на улице Кропоткина вечером 20 сентября Источник: Густаво Зырянов / NGS.RU











Новосибирец запер 20-летнюю девушку в квартире на улице Кропоткина и угрожал расправой. Сибирячку достали спасатели через окно.

Как сообщили в паблике «МКУ Служба аварийно-спасательных работ» в социальной сети «ВКонтакте», инцидент произошел вчера примерно в 21:30 на улице Кропоткина в Заельцовском районе.

— Девушка просила помощи покинуть квартиру, в которой ее запер друг, он угрожал расправой, — сообщили спасатели.

Девушку вывели из квартиры через окно и передали сотрудникам полиции. В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области объяснили, что в отдел полиции поступило сообщение о ссоре девушки и парня. На место выезжали сотрудники, граждан опросили, приняли заявление.

Сейчас полиция проводит проверку и устанавливает все обстоятельства произошедшего.