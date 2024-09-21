НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+15°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+15°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +14

2 м/c,

южн.

 746мм 75%
Подробнее
4 Пробки
USD 92,58
EUR 103,38

Новосибирец запер девушку в квартире и угрожал расправой

Что интересного в стране
Как «Ашан» спас «СибМолл»
Обзор хороших детсадов
Автохамы в Новосибирске
Главные тренды сезона
Что делать, если не дают тепло
Обман на платформе для геймеров
Новости в Telegram
Происшествия «Запер и угрожал расправой»: новосибирец не выпускал 20-летнюю девушку из квартиры — полиция проводит проверку

«Запер и угрожал расправой»: новосибирец не выпускал 20-летнюю девушку из квартиры — полиция проводит проверку

Сибирячку через окно смогли достать спасатели

674
6 комментариев

Инцидент произошел на улице Кропоткина вечером 20 сентября

Новосибирец запер 20-летнюю девушку в квартире на улице Кропоткина и угрожал расправой. Сибирячку достали спасатели через окно.

Как сообщили в паблике «МКУ Служба аварийно-спасательных работ» в социальной сети «ВКонтакте», инцидент произошел вчера примерно в 21:30 на улице Кропоткина в Заельцовском районе.

— Девушка просила помощи покинуть квартиру, в которой ее запер друг, он угрожал расправой, — сообщили спасатели.

Девушку вывели из квартиры через окно и передали сотрудникам полиции. В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области объяснили, что в отдел полиции поступило сообщение о ссоре девушки и парня. На место выезжали сотрудники, граждан опросили, приняли заявление.

Сейчас полиция проводит проверку и устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Если вам что-либо известно о случившемся, расскажите об этом редакции НГС. Можно анонимно.

Звоните8-923-157-00-00
Мы в соцсетях

Недавно НГС писал о жительнице Новосибирска Анне Кеслере, она уже год страдает от преследования и навязчивого внимания бывшего парня Романа Панфилова. Он пишет девушке навязчивые письма, публиковал ее обнаженные фотографии и интимные видео.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
ПО ТЕМЕ
Квартира полиция Угрозы Новосибирск
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
6
267039456
14 минут
— Эх, Киса, — сказал Остап, — мы чужие на этом празднике жизни.
Почётный гражданин Левосибирска
9 минут
Парню, поди, надоели пьяные выходки подруги, вот он и запер ее в квартире.
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
Одни боятся, другие женятся: откуда взялись мифы вокруг пятницы 13-го и что делать в этот день — объясняет нумеролог
Алина Шадрина
Мнение
«Знала бы, где аэропорт, развелась бы и уехала»: жительница Краснодара переехала в Сибирь и ужаснулась жизни в новом городе
Анонимное мнение
Мнение
Убрать Дарвина, или Родительское собрание как форма пытки
Лебедев Денис
Руководитель отдела "Бизнес"
Мнение
Коридор затмений — 2024: влияние на знаки зодиака и советы астролога
Анонимное мнение
Мнение
«Многие не выдерживают и идут к частникам»: врач — о работе в городской поликлинике
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

Дмитрий,46

FronT,51

viktor krikauzou,42

Наталия,43

Александр,59

Ольга,47

Начать знакомиться
Объявления

Вывоз мусора

1 000 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Добавить объявление