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Происшествия Один пошутил про бомбу, наказали двоих: пассажиров бизнес-класса сняли с рейса из Новосибирска

Один пошутил про бомбу, наказали двоих: пассажиров бизнес-класса сняли с рейса из Новосибирска

Самолет задержали на два часа, потому что полицейские проверяли борт

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3 комментария

Мужчины не хотели, чтобы их сумки трогала стюардесса, поэтому один из них придумал пошутить

Двух пассажиров бизнес-класса сняли с самолета, летевшего из Новосибирска в Петропавловск-Камчатский. Один из мужчин пошутил, что в его сумке спрятана бомба. В итоге наказали двоих.

Как сообщили в пресс-службе линейного отдела МВД на транспорте по СФО, сотрудники авиакомпании позвали на помощь полицейских из-за неадекватного поведения двух пассажиров 47 и 38 лет.

— Один из мужчин сообщил работникам авиакомпании о наличии в его багаже опасного предмета, — сообщили в МВД на транспорте.

Источник НГС сообщил, что мужчина заявил о бомбе. Сотрудники полиции проверили вещи мужчины и самолет, но ничего опасного не нашли.

Пассажиров сняли с рейса и доставили в дежурную часть, оба получили штраф по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). По статье пассажиры могли получить штраф от пятисот до одной тысячи рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток.

Телеграм-канал «Авиаторщина» вчера сообщал, что после посадки пассажиров стюардесса проверяла сумки, которые лежат на багажной полке. Двое мужчин не захотели, чтобы их рюкзаки кто-то трогал, тогда один заявил о бомбе в ручной клади.

Судя по онлайн-табло аэропорта Толмачево, самолет вылетел с задержкой в два часа. Телеграм-канал сообщает, что это связано с тем, что полицейские вместе с саперами проверяли борт.

Самолет вылетел с задержкой в два часа

По данному факту проводится дальнейшая проверка.

Недавно новосибирец устроил скандал в аэропорту Толмачево. Как сообщили в транспортной полиции, сибиряк вел себя агрессивно, оскорблял пассажиров и сотрудников аэропорта.

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Комментарии
3
Почётный гражданин Левосибирска
35 минут
А вот, Симоньян и Колесник (депутат Госдумы от "Единой России") не шутили про ядерные бомбы, но их не наказали почему-то.
Француз22
24 минуты
Это какое же IQ нужно иметь чтоб так шутить ? Такая напряженность кругом !
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