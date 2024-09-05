Странные обстоятельства и пропавшая видеокамера: стали известны новые подробности смерти МотоТани

22 июля на турецкой трассе Милас — Секе произошла страшная авария, в которой разбилась блогер Татьяна Озолина, известная как МотоТаня. 38-летняя уроженка Омской области погибла во время путешествия на своем мотоцикле. Сейчас в смерти МотоТани много неясностей. По предварительным данным, всё произошло из-за того, что в нее врезался знакомый — местный байкер Онур Обут. После произошедшего он попал в больницу. Родные погибшей опасаются, что мужчина избежит наказания, ведь таинственным образом с мотоцикла Татьяны пропала камера.
Близкие Озолиной стали участниками программы «Малахов» на телеканале «Россия». Ведущий Андрей Малахов провел свое расследование, которое показало, что на самом деле произошло в тот роковой день в Турции. Корреспондент NGS55.RU Анастасия Чеснокова решила тоже разобраться в произошедшем.
«Мне ее будет не хватать»
После смерти МотоТани у ее родителей начались проблемы со здоровьем. Отец попал в больницу, а мать до сих пор не может смириться с гибелью дочери. Она находится в подавленном состоянии.
Гражданский муж омички Станислав Федоренко переживает за 13-летнего сына Вселовода. Ему не хватает мамы.
— Она меня несколько раз катала на мотоцикле и машине. Мне ее будет не хватать на праздниках или в каком-то особенном моменте моей жизни. Я ей не скажу: «Мама, ты будешь бабушкой», — поделился сын МотоТани в программе Андрея Малахова.
Эксперты утверждают, что мальчику нужна помощь психолога, так как у него сложный возраст.
Кто виноват в гибели МотоТани?
Главной целью обращения в программу Малахова стала справедливость. По словам гражданского мужа Татьяны, сейчас складывается ситуация, что главный виновник ДТП, тот самый Онур Обут, может избежать наказания:
— Мы хотим, чтобы восторжествовала справедливость. Сейчас складывается такая ситуация: главный подозреваемый находится на свободе. Также главные улики — видеокамеры. Они исчезли с места ДТП. Это наталкивает на то, что он может уйти от наказания. Поэтому никто не знает, что там происходило на самом деле.
У мотоциклистов есть свои правила езды. Они должны понимать, какую дистанцию держать, как и с какой скоростью ездить.
— Мотоциклисты всегда сохраняют шахматный порядок, то есть один едет по одной колее, а второй — по другой. Если бы это соблюдалось, ДТП не произошло бы, — говорит руководитель мотосообществ РФ Андрей Иванов.
У турецких СМИ есть несколько версий несчастного случая. Где-то утверждают, что в МотоТаню врезался грузовик, а где-то Татьяна якобы сама, не справившись с управлением и находясь в алкогольном состоянии, врезалась в Онура.
— Турецкой стороне выгодно сделать так, чтобы он оказался не виновен. Потому что ДТП произошло с российской туристкой на территории Турции. И если окажется, что он виноват, то уже попахивает международным скандалом, — отметил корреспондент программы «Малахов» Сергей Семейско, который проводил расследование.
С Онуром Обутом омичка познакомилась в сервисе обслуживания мотоцикла, когда приехала туда со своим другом Сергеем Хардиковым, чтобы поменять масло. После этого турок написал в соцсетях Татьяне и попросил с ней сфотографироваться. Вскоре друзья позвали Обута кататься вместе, так как он тоже путешествовал по Турции. Сейчас турок находится под домашнем арестом и подпиской о невыезде.
Трассу, где произошло ДТП, местные жители считают опасной, так как там очень резкий поворот на объездную трассу. Водители большегрузов знают про это. Именно поэтому грузовик, который двигался впереди МотоТани, начал тормозить.
— Таня увидела, что грузовик тормозит и попыталась уйти от столкновения. Онур не заметил ее маневра, не успел среагировать и ударил в заднее колесо мотоцикла. После чего Татьяна потеряла управление и врезалась в ограждение. Второй удар тоже был в ограждение, и уже после этого она слетела с дороги в кювет, — рассказал турецкий журналист Ведатсемих Саваш.
Как на самом деле произошла авария и где видеокамеры?
Друг МотоТани Сергей Хардиков, который стал очевидцев страшной аварии, рассказал, как на самом деле произошло ДТП:
— Мы ехали втроем. Таня — первая, Онур — второй, и я позади них. В какой-то момент я вижу, как Онур начал резко тормозить, так, что встал на переднее колесо и ударил Таню в заднюю часть. Потом они разлетелись по разным сторонам дороги. Я остановился и начал оказывать первую помощь. Полиция сразу же взяла пробы на алкоголь. Мы были все трезвы.
По словам другого свидетеля аварии (он предпочел остаться инкогнито), видеокамеры с мотоцикла забрал сам Онур:
— Я увидел, как грузовик замедлился посреди дороги. Мотоцикл, едущий впереди, проскользнул влево, чтобы обогнать грузовик. Потом я увидел, как следующий мотоцикл врезался в первый. Я остановился и побежал на помощь. Онур лежал и кричал, что у него что-то с ногой. Потом увидел, как женщина лежала лицом вниз. Я проверил ее пульс, он был очень медленный. После этого я нашел камеры, но они были чуть-чуть поврежденными. В течение 52 минут на ней шла запись, и она продолжалась. Тогда я подошел к Онуру, и он забрал камеру. Сказал, что принадлежит ему. Потом он остановил запись, удалил ее и положил камеру в карман. Уже дома вечером в новостях я узнал, что камер не хватает. Я позвонил в полицию и рассказал всё.
Камеры турок должен был передать следователям, но не сделал этого. Близкие МотоТани просят, чтобы Обут отозвался и передал камеры правоохранительным органам. Именно они помогут разобраться, что на самом деле произошло 22 июля на трассе Милас — Секе.
Татьяну Озолину кремировали в Москве 28 июля, после ее похоронили на малой родине в Таре. NGS55.RU рассказывал, какой была омичка МотоТаня.