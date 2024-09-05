Странные обстоятельства и пропавшая видеокамера: стали известны новые подробности смерти МотоТани

Омичке было 38 лет Источник: Таня Озолина / Vk.com











22 июля на турецкой трассе Милас — Секе произошла страшная авария, в которой разбилась блогер Татьяна Озолина, известная как МотоТаня. 38-летняя уроженка Омской области погибла во время путешествия на своем мотоцикле. Сейчас в смерти МотоТани много неясностей. По предварительным данным, всё произошло из-за того, что в нее врезался знакомый — местный байкер Онур Обут. После произошедшего он попал в больницу. Родные погибшей опасаются, что мужчина избежит наказания, ведь таинственным образом с мотоцикла Татьяны пропала камера.

Близкие Озолиной стали участниками программы «Малахов» на телеканале «Россия». Ведущий Андрей Малахов провел свое расследование, которое показало, что на самом деле произошло в тот роковой день в Турции. Корреспондент NGS55.RU Анастасия Чеснокова решила тоже разобраться в произошедшем.

«Мне ее будет не хватать»

После смерти МотоТани у ее родителей начались проблемы со здоровьем. Отец попал в больницу, а мать до сих пор не может смириться с гибелью дочери. Она находится в подавленном состоянии.

Гражданский муж омички Станислав Федоренко переживает за 13-летнего сына Вселовода. Ему не хватает мамы.

— Она меня несколько раз катала на мотоцикле и машине. Мне ее будет не хватать на праздниках или в каком-то особенном моменте моей жизни. Я ей не скажу: «Мама, ты будешь бабушкой», — поделился сын МотоТани в программе Андрея Малахова.

Эксперты утверждают, что мальчику нужна помощь психолога, так как у него сложный возраст.

Кто виноват в гибели МотоТани?

Главной целью обращения в программу Малахова стала справедливость. По словам гражданского мужа Татьяны, сейчас складывается ситуация, что главный виновник ДТП, тот самый Онур Обут, может избежать наказания:

— Мы хотим, чтобы восторжествовала справедливость. Сейчас складывается такая ситуация: главный подозреваемый находится на свободе. Также главные улики — видеокамеры. Они исчезли с места ДТП. Это наталкивает на то, что он может уйти от наказания. Поэтому никто не знает, что там происходило на самом деле.

Со своим гражданским мужем Таня познакомилась в Омске в 2007 году Источник: «Малахов» / smotrim.ru











У мотоциклистов есть свои правила езды. Они должны понимать, какую дистанцию держать, как и с какой скоростью ездить.

— Мотоциклисты всегда сохраняют шахматный порядок, то есть один едет по одной колее, а второй — по другой. Если бы это соблюдалось, ДТП не произошло бы, — говорит руководитель мотосообществ РФ Андрей Иванов.

У турецких СМИ есть несколько версий несчастного случая. Где-то утверждают, что в МотоТаню врезался грузовик, а где-то Татьяна якобы сама, не справившись с управлением и находясь в алкогольном состоянии, врезалась в Онура.

— Турецкой стороне выгодно сделать так, чтобы он оказался не виновен. Потому что ДТП произошло с российской туристкой на территории Турции. И если окажется, что он виноват, то уже попахивает международным скандалом, — отметил корреспондент программы «Малахов» Сергей Семейско, который проводил расследование.

С Онуром Обутом омичка познакомилась в сервисе обслуживания мотоцикла, когда приехала туда со своим другом Сергеем Хардиковым, чтобы поменять масло. После этого турок написал в соцсетях Татьяне и попросил с ней сфотографироваться. Вскоре друзья позвали Обута кататься вместе, так как он тоже путешествовал по Турции. Сейчас турок находится под домашнем арестом и подпиской о невыезде.

Знакомые говорят, что разбившаяся мотоциклистка всегда ездила аккуратно Источник: Городские порталы

Трассу, где произошло ДТП, местные жители считают опасной, так как там очень резкий поворот на объездную трассу. Водители большегрузов знают про это. Именно поэтому грузовик, который двигался впереди МотоТани, начал тормозить.

— Таня увидела, что грузовик тормозит и попыталась уйти от столкновения. Онур не заметил ее маневра, не успел среагировать и ударил в заднее колесо мотоцикла. После чего Татьяна потеряла управление и врезалась в ограждение. Второй удар тоже был в ограждение, и уже после этого она слетела с дороги в кювет, — рассказал турецкий журналист Ведатсемих Саваш.

Как на самом деле произошла авария и где видеокамеры?

Друг МотоТани Сергей Хардиков, который стал очевидцев страшной аварии, рассказал, как на самом деле произошло ДТП:

— Мы ехали втроем. Таня — первая, Онур — второй, и я позади них. В какой-то момент я вижу, как Онур начал резко тормозить, так, что встал на переднее колесо и ударил Таню в заднюю часть. Потом они разлетелись по разным сторонам дороги. Я остановился и начал оказывать первую помощь. Полиция сразу же взяла пробы на алкоголь. Мы были все трезвы.

Близкие МотоТани будут и дальше бороться за справедливость Источник: Таня Озолина / Vk.com











По словам другого свидетеля аварии (он предпочел остаться инкогнито), видеокамеры с мотоцикла забрал сам Онур:

— Я увидел, как грузовик замедлился посреди дороги. Мотоцикл, едущий впереди, проскользнул влево, чтобы обогнать грузовик. Потом я увидел, как следующий мотоцикл врезался в первый. Я остановился и побежал на помощь. Онур лежал и кричал, что у него что-то с ногой. Потом увидел, как женщина лежала лицом вниз. Я проверил ее пульс, он был очень медленный. После этого я нашел камеры, но они были чуть-чуть поврежденными. В течение 52 минут на ней шла запись, и она продолжалась. Тогда я подошел к Онуру, и он забрал камеру. Сказал, что принадлежит ему. Потом он остановил запись, удалил ее и положил камеру в карман. Уже дома вечером в новостях я узнал, что камер не хватает. Я позвонил в полицию и рассказал всё.

Камеры турок должен был передать следователям, но не сделал этого. Близкие МотоТани просят, чтобы Обут отозвался и передал камеры правоохранительным органам. Именно они помогут разобраться, что на самом деле произошло 22 июля на трассе Милас — Секе.