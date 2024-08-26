Громкий взрыв: на Омском нефтезаводе вспыхнул пожар — видео возгорания

26 августа в Омской области произошел пожар на территории нефтеперерабатывающего завода (НПЗ). Как сообщают наши коллеги из NGS55.RU, очевидцы услышали громкий взрыв.
Информацию о произошедшем также подтвердили пресс-службе Омского НПЗ. На предприятии заявили, что возгорание «под контролем».
— Автоматической системой безопасности завода зафиксировано возгорание технологического оборудования. Сработавшие средства автоматизированного пожаротушения и пожарная служба оперативно локализуют возгорание, — сказано в сообщении.
В пресс-службе завода добавили, что предприятие работает в штатном режиме. Вместе с тем губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил в своем телеграм-канале, что причины произошедшего уточняются. По информации чиновника, пострадали два человека — им оказывается медпомощь.
Видео пожара опубликовали в соцсетях. Телеграм-канал Baza заявил, что пострадавшие находятся в тяжелом состоянии.
— У одного оторвало конечность, у второго диагностирована закрытая черепно-мозговая травма и контузия, — сказано в сообщении.
26 августа стало известно, что в курортном городе Крыма вспыхнул мощный пожар. Из-за возгорания людей эвакуируют.