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Происшествия Громкий взрыв: на Омском нефтезаводе вспыхнул пожар — видео возгорания

Громкий взрыв: на Омском нефтезаводе вспыхнул пожар — видео возгорания

Сейчас известно о двух пострадавших

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45 комментариев

Пострдавшим оказывается медпомощь

26 августа в Омской области произошел пожар на территории нефтеперерабатывающего завода (НПЗ). Как сообщают наши коллеги из NGS55.RU, очевидцы услышали громкий взрыв.

Информацию о произошедшем также подтвердили пресс-службе Омского НПЗ. На предприятии заявили, что возгорание «под контролем».

— Автоматической системой безопасности завода зафиксировано возгорание технологического оборудования. Сработавшие средства автоматизированного пожаротушения и пожарная служба оперативно локализуют возгорание, — сказано в сообщении.

В пресс-службе завода добавили, что предприятие работает в штатном режиме. Вместе с тем губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил в своем телеграм-канале, что причины произошедшего уточняются. По информации чиновника, пострадали два человека — им оказывается медпомощь.

По данным Baza, пострадавшие в тяжелом состоянии

Видео пожара опубликовали в соцсетях. Телеграм-канал Baza заявил, что пострадавшие находятся в тяжелом состоянии.

— У одного оторвало конечность, у второго диагностирована закрытая черепно-мозговая травма и контузия, — сказано в сообщении.

26 августа стало известно, что в курортном городе Крыма вспыхнул мощный пожар. Из-за возгорания людей эвакуируют.

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Пожар Нефтезавод Омская область Возгорание
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Комментарии
45
fin
26 августа 2024, 17:32
Нас то за что?
Гость
26 августа 2024, 17:37
что теперь будет с бензином по осени?
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