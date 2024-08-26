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Происшествия В курортном городе Крыма полыхает сильный пожар, людей эвакуируют. Видео

В курортном городе Крыма полыхает сильный пожар, людей эвакуируют. Видео

Огонь тушат более 280 спасателей и вертолеты

449
3 комментария
Кадры с места ЧП

В крымской Феодосии вспыхнул мощный пожар. Горит горная местность Тепе-Оба в районе ПГТ Орджоникидзе, людей эвакуируют.

— Принято решение об эвакуации порядка 100 человек в СНТ «Рассвет». Часть людей будет вывезена на автобусах, часть эвакуируется самостоятельно, — написал глава Крыма Сергей Аксенов в своем телеграм-канале.

Он отметил, что огонь может распространиться на еще один СНТ, спасатели пытаются воспрепятствовать этому.

— Большинство жителей уехали в поселок Орджоникидзе, в пунктах временного размещения на данный момент никого нет, — передал Аксенов.

Площадь пожара — 15 гектаров. На месте работают более 280 спасателей и 83 единицы техники.

Вертолеты Ми-8 МЧС России сбросили 35 тонн воды. В превентивных целях проводится эвакуация жителей из СНТ «Рассвет» и «Волна». Развернуты 2 пункта временного размещения в Коктебеле, — сообщили в МЧС России.

Информации о пострадавших пока не было.

ПО ТЕМЕ
Пожар Огонь Крым Феодосия Сильный пожар
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Комментарии
3
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26 августа 2024, 02:29
кто-то покурил неправильно?
Гость
26 августа 2024, 02:13
Ого, да это грандиозный травяной пожар - аж 300x500 м. 🤣
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