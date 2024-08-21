«Я буду выслушивать вас с того света»: 17-летняя спортсменка оставила прощальную записку

Девушка переехала в Новосибирск несколько лет назад, до этого она жила на Алтае Источник: социальные сети Анны (имя изменено)











Покончившая с собой 17-летняя спортсменка оставила прощальную записку в своем телеграм-канале. Девушка жаловалась на проблемы в личной жизни и издевательства из-за своей внешности.

Анна (имя изменено) несколько лет назад переехала из Республики Алтай в Новосибирск. Девушка занималась самбо, в местном клубе ее называли перспективной спортсменкой. О ее смерти стало известно 19 августа, но прощальную записку Анна опубликовала в своем телеграм-канале раньше — 17 августа (поставила таймер на отправку, когда погибла, пост опубликовался). Как рассказала НГС знакомая погибшей, ее тело нашли тренеры на Алтае.

В сообщении девушка просит рассказать о ее смерти родителям, извиняется перед мамой и папой, говорит, что терпела издевательства из-за внешности: узких глаз и темного цвета кожи.

За несколько месяцев до своей смерти Анна общалась с молодым человеком. Девушка сразу полюбила Андрея (имя изменено), но парень не ответил взаимностью. Анна написала в записке, что не смогла забыть его.

— Я буду скучать и поддерживать близких, я буду выслушивать вас с того света, и знайте, вы не одни в этом мире, я рядом с вами, — сообщила Анна.

Девушка активно вела социальные сети, часто публиковала фотографии с друзьями и рассказывала шутки про жизнь алтайцев.

Редакция НГС приносит соболезнования родным и близким погибшей.