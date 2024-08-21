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Происшествия Спецоперация на Украине Украинские дроны ночью массово атаковали Россию, 11 сбили на подлете к Москве. Видео

Украинские дроны ночью массово атаковали Россию, 11 сбили на подлете к Москве. Видео

Это одна из самых крупных попыток атаковать столицу за всё время

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43 комментария
Над столицей сбили 11 беспилотников

Ночью силы ПВО сбили 11 украинских беспилотников, которые направлялись в сторону Москвы. Дроны атаковали Подмосковье на протяжении всей ночи. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Данные об атаке БПЛА на Россию также приводит Минобороны.

— Это одна из самых масштабных попыток атаковать Москву с помощью беспилотников за всё время, — написал Собянин в своем Telegram-канале.

Уничтожение дрона

О первых попытках атак мэр Москвы сообщил в 3 часа ночи. По его словам, дроны были сбиты над городом Подольском и направлялись в сторону Москвы. Пострадавших нет.

Помимо Подмосковья, атаке беспилотников прошедшей ночью подверглись и другие регионы страны. По данным Минобороны, за ночь на всей территории России силами ПВО было уничтожено всего 45 украинских дронов.

— Одиннадцать БПЛА уничтожены над Московской областью, еще 23 — над Брянской областью, шесть — над территорией Белгородской области, три — над Калужской областью и два — над Курской областью, — говорится в сообщении.

Над Ростовской областью ночью сбили ракету. Об этом написал губернатор Василий Голубев в своем Telegram-канале.

— Около часа ночи силами ПВО на западе Ростовской области сбита ракета. По предварительным данным, в результате падения осколков жертв и разрушений нет, — указано в сообщении.

На Курскую область уже две недели происходят ежедневные атаки со стороны ВСУ. За время нападения на регион погибло 17 человек.

ПО ТЕМЕ
ВСУ Дроны-беспилотники Брянская область Ростовская область Ракета ПВО
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Комментарии
45
вЫлЫсЫпЫдЫсЫт
21 августа 2024, 11:34
двоякое чувство от новости, потому что согласен с Евтушенко...я Родину люблю свою, но государство - ненавижу!!!
Татьяна 53
21 августа 2024, 11:24
Будущее не вдохновляет и не радует
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