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Происшествия Спецоперация на Украине ATACMS, дроны, катера: Крымский мост и Черное море попали под массированный удар

ATACMS, дроны, катера: Крымский мост и Черное море попали под массированный удар

Нападение удалось отразить

4 770
77 комментариев
ПВО за ночь уничтожила 5 украинских беспилотников

Вслед за массированными атаками по приграничным регионам, пошли попытки нападения на черноморское побережье. Крымский мост был под ударом 12 американских ракет, над Черным морем кружили беспилотники, а к побережью направлялись украинские катера, сообщили в Минобороны.

— Средствами ПВО сегодня ночью отражен групповой удар двенадцатью оперативно-тактическими ракетами ATACMS производства США по Крымскому мосту, — говорится в сообщении. Несмотря на массированность обстрела, удалось обезвредить все цели.

Помимо Крымского моста, под ударом оказалось Черное море. Российская ПВО уничтожила над ним пять украинских дронов и четыре безэкипажных катера.

Вертолеты Ми-8 и Ка-29 уничтожили безэкипажные катера

Сегодня на Крымском мосту скопилась большая пробка из нескольких тысяч машин. Мост перекрыли на четыре часа, а очередь из автомобилей растянулась на 11 километров. На очереди со стороны Тамани находилось около 1,2 тысячи машин, а со стороны Керчи — меньше, около 700 машин. Время ожидания проезда составляло более трех часов.

Неделю назад, в ночь на 9 августа, российские системы ПВО сбили и обезвредили 75 украинских дронов. Часть из них пыталась атаковать регионы на юге России.

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Комментарии
77
Grape Reflection 🍇
16 августа 2024, 18:43
Сидел бы себе воровал спокойно, зачем ввязался в аферу? Наверное не зря говорят, что каждый маньяк подсознательно хочет быть пойманным
Юккa
16 августа 2024, 19:05
Похоже, что пока у власти наш стратег, это не закончится никогда.
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