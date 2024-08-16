ATACMS, дроны, катера: Крымский мост и Черное море попали под массированный удар

ПВО за ночь уничтожила 5 украинских беспилотников Источник: Роман Данилкин / 63.RU











Вслед за массированными атаками по приграничным регионам, пошли попытки нападения на черноморское побережье. Крымский мост был под ударом 12 американских ракет, над Черным морем кружили беспилотники, а к побережью направлялись украинские катера, сообщили в Минобороны.

— Средствами ПВО сегодня ночью отражен групповой удар двенадцатью оперативно-тактическими ракетами ATACMS производства США по Крымскому мосту, — говорится в сообщении. Несмотря на массированность обстрела, удалось обезвредить все цели.

Помимо Крымского моста, под ударом оказалось Черное море. Российская ПВО уничтожила над ним пять украинских дронов и четыре безэкипажных катера.

Вертолеты Ми-8 и Ка-29 уничтожили безэкипажные катера Источник: Минобороны

Сегодня на Крымском мосту скопилась большая пробка из нескольких тысяч машин. Мост перекрыли на четыре часа, а очередь из автомобилей растянулась на 11 километров. На очереди со стороны Тамани находилось около 1,2 тысячи машин, а со стороны Керчи — меньше, около 700 машин. Время ожидания проезда составляло более трех часов.