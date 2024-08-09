Беспилотники атаковали Крым и Черное море. Минобороны отчиталось об уничтожении 75 дронов над Россией

ПВО уничтожила за ночь 75 украинских беспилотника Источник: Роман Данилкин / 63.RU











За прошедшую ночь российские системы ПВО сбили и захватили 75 украинских дронов. Часть из них пыталась атаковать южные регионы России, сообщили в Минобороны.

— Российской Федерации дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 75 БПЛА самолетного типа: 26 — над Белгородской, 19 — над Липецкой, семь — над Курской, пять — над Брянской, четыре — над Воронежской, один над Орловской, пять — над Республикой Крым, восемь — над акваторией Черного моря, — говорится в сообщении.



Также ведомство сообщило об уничтожении семи безэкипажных катеров в Чёрном море, которые направлялись к Крымскому полуострову. Их вместе с дронами удалось уничтожить.