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Происшествия Спецоперация на Украине Беспилотники атаковали Крым и Черное море. Минобороны отчиталось об уничтожении 75 дронов над Россией

Беспилотники атаковали Крым и Черное море. Минобороны отчиталось об уничтожении 75 дронов над Россией

Налет беспилотников удалось предотвратить

1 397
58 комментариев
ПВО уничтожила за ночь 75 украинских беспилотника

За прошедшую ночь российские системы ПВО сбили и захватили 75 украинских дронов. Часть из них пыталась атаковать южные регионы России, сообщили в Минобороны.

— Российской Федерации дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 75 БПЛА самолетного типа: 26 — над Белгородской, 19 — над Липецкой, семь — над Курской, пять — над Брянской, четыре — над Воронежской, один над Орловской, пять — над Республикой Крым, восемь — над акваторией Черного моря, — говорится в сообщении.

Также ведомство сообщило об уничтожении семи безэкипажных катеров в Чёрном море, которые направлялись к Крымскому полуострову. Их вместе с дронами удалось уничтожить.

Массированные атаки по российским регионам идут уже не первый день. Самая сложная ситуация на этой неделе сложилась в Курской области. Регион начали атаковать с утра 6 августа. На территорию пытались прорваться порядка 1000 военных. До вечера 8 августа им противостояла российская армия. Ситуацию в области держит под личным контролем президент РФ Владимир Путин: он уже обсуждал это с членами Правительства, руководителями силовых ведомств и главой региона.

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Беспилотник Украинский беспилотник Дроны ПВО БПЛА
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Комментарии
58
Супер дюбель
9 августа 2024, 12:54
Если атака отбита, что в Липецке горит и взрывается на аэродроме?
Картавый
9 августа 2024, 12:50
А что происходит, что случилось?
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