Беспилотники атаковали Крым и Черное море. Минобороны отчиталось об уничтожении 75 дронов над Россией

За прошедшую ночь российские системы ПВО сбили и захватили 75 украинских дронов. Часть из них пыталась атаковать южные регионы России, сообщили в Минобороны.
— Российской Федерации дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 75 БПЛА самолетного типа: 26 — над Белгородской, 19 — над Липецкой, семь — над Курской, пять — над Брянской, четыре — над Воронежской, один над Орловской, пять — над Республикой Крым, восемь — над акваторией Черного моря, — говорится в сообщении.
Также ведомство сообщило об уничтожении семи безэкипажных катеров в Чёрном море, которые направлялись к Крымскому полуострову. Их вместе с дронами удалось уничтожить.
Массированные атаки по российским регионам идут уже не первый день. Самая сложная ситуация на этой неделе сложилась в Курской области. Регион начали атаковать с утра 6 августа. На территорию пытались прорваться порядка 1000 военных. До вечера 8 августа им противостояла российская армия. Ситуацию в области держит под личным контролем президент РФ Владимир Путин: он уже обсуждал это с членами Правительства, руководителями силовых ведомств и главой региона.