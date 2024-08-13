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Происшествия В новосибирском селе погиб мотоциклист — его нашли через 15 часов после аварии

В новосибирском селе погиб мотоциклист — его нашли через 15 часов после аварии

Авария произошла в Купинском районе

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5 комментариев
Авария произошла около 2 часов ночи

В Новосибирской области 13 августа погиб мотоциклист. Как сообщили в Госавтоинспекции региона, его нашли очевидцы.

По информации ведомства, авария произошла около 2 часов ночи в селе Рождественка Купинского района. 29-летний мужчина на мотоцикле «Рейсер» двигался по улице Новая, и у дома №11 не справился с управлением.

Новосибирец совершил съезд с дороги, а затем наезд на опору линии электропередач. Его нашли вечером очевидцы.

Мужчину нашли очевидцы в 17:30

— В результате происшествия мужчина скончался от полученных травм. Обнаружен очевидцами только в 17.30, — уточнили в ведомстве. — Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства произошедшего.

Днем 13 августа в Новосибирской области водитель фуры потерял управление и врезался в «Газель». На месте погиб мужчина, пострадала женщина.

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Комментарии
5
Мон@шка60+
13 августа 2024, 23:47
А улица совсем "новая". Немудрено в кювет улететь. Даже пешком.
Unclе Sam
13 августа 2024, 23:42
тюлешка разложилась))))
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