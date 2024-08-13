В новосибирском селе погиб мотоциклист — его нашли через 15 часов после аварии

В Новосибирской области 13 августа погиб мотоциклист. Как сообщили в Госавтоинспекции региона, его нашли очевидцы.
По информации ведомства, авария произошла около 2 часов ночи в селе Рождественка Купинского района. 29-летний мужчина на мотоцикле «Рейсер» двигался по улице Новая, и у дома №11 не справился с управлением.
Новосибирец совершил съезд с дороги, а затем наезд на опору линии электропередач. Его нашли вечером очевидцы.
— В результате происшествия мужчина скончался от полученных травм. Обнаружен очевидцами только в 17.30, — уточнили в ведомстве. — Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства произошедшего.
Днем 13 августа в Новосибирской области водитель фуры потерял управление и врезался в «Газель». На месте погиб мужчина, пострадала женщина.