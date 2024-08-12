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Происшествия Спецоперация на Украине В Запорожской области загорелась атомная электростанция после обстрела ВСУ: кадры

В Запорожской области загорелась атомная электростанция после обстрела ВСУ: кадры

Губернатор сообщил, что ситуация под контролем

219
2 комментария
ЧП попало на видео

На Запорожской атомной электростанции случился пожар. ЧП произошло после обстрела ВСУ, сообщил губернатор области Евгений Балицкий. Пострадали объекты охладительных систем.

— В настоящее время все 6 энергоблоков станции находятся в холодном останове, угрозы парового взрыва и иных последствий нет. Радиационный фон вокруг АЭС и города Энергодара в норме, — написал Балицкий в своем телеграм-канале. — На месте пожара работают сотрудники МЧС, ведется ликвидация очагов возгорания.

Глава Запорожской области призвал местных жителей сохранять спокойствие, так как «никакой угрозы нет».

— Ситуация полностью контролируемая и не несет никаких последствий для станции и жителей, — добавил губернатор.

ТАСС передает, что в Энергодаре сохраняется угроза ударов со стороны ВСУ. Директор по коммуникациям станции сообщила агентству, что в небе над городом фиксируются дроны.

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Комментарии
2
Гость
12 августа 2024, 03:58
Зеленский продал землю и народ. В данный момент он отдыхает и смеётся над украинским народом😂😂😂😂 Красавчик 😂🙃😂😂
Гость
12 августа 2024, 04:01
Мы, новосибирцы, надеемся что украинцы на нюхаются
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