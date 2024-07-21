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Происшествия Умер спустя несколько часов: водитель квадроцикла перевернулся на дороге — фото с места ДТП

Умер спустя несколько часов: водитель квадроцикла перевернулся на дороге — фото с места ДТП

Авария произошла в Черепановском районе

794
8 комментариев
После ДТП водителя доставили в больницу

В Новосибирской области накануне, 20 июля, произошло ДТП с участием квадроцикла. Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, водитель умер в больнице.

По информации ведомства, инцидент случился в Черепановском районе около 17:00 часов. По предварительным данным, 52-летний мужчина на квадроцикле двигался по полевой дороге со стороны села Гусельниково Искитимского района в направлении села Медведское.

В пути следования сибиряк совершил опрокидывание транспорта.

— В результате ДТП пострадал водитель квадроцикла, был доставлен в медицинское учреждение, где скончался спустя несколько часов, — сказано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что на месте аварии работали следственно-оперативная группа и Госавтоинспекция. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.

Несколько дней назад в Новосибирской области водитель машины насмерть сбил пешехода. Сибиряк шел по краю проезжей части.

ПО ТЕМЕ
Смертельное ДТП Авария Новосибирская область Квадроцикл
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Комментарии
8
Smykson
21 июля 2024, 16:41
"...совершил опрокидывание транспорта..." - "Тебе бы не картины, начальник, тебе бы книжки писать!"
трям-брям
21 июля 2024, 16:37
Квадрик это реально очень опасная штука, гораздо опаснее мотоцикла
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