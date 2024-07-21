Умер спустя несколько часов: водитель квадроцикла перевернулся на дороге — фото с места ДТП

После ДТП водителя доставили в больницу Источник: Госавтоинспекция Новосибирской области











В Новосибирской области накануне, 20 июля, произошло ДТП с участием квадроцикла. Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, водитель умер в больнице.



По информации ведомства, инцидент случился в Черепановском районе около 17:00 часов. По предварительным данным, 52-летний мужчина на квадроцикле двигался по полевой дороге со стороны села Гусельниково Искитимского района в направлении села Медведское.



В пути следования сибиряк совершил опрокидывание транспорта.



— В результате ДТП пострадал водитель квадроцикла, был доставлен в медицинское учреждение, где скончался спустя несколько часов, — сказано в сообщении.



В ведомстве уточнили, что на месте аварии работали следственно-оперативная группа и Госавтоинспекция. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.

