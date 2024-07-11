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Происшествия Кикшеринг заблокировал новосибирского блогера за поездку на самокате со стиральной машиной — видео

Кикшеринг заблокировал новосибирского блогера за поездку на самокате со стиральной машиной — видео

Также компания оштрафовала Богдана Киселева на 5 тысяч рублей

768
24 комментария
Инцидент произошел 8 июля

Сервис кикшеринга «МТС Юрент» оштрафовал на 5 тысяч рублей и заблокировал в приложении блогера Богдана Киселева из Новосибирска. Как сообщили в пресс-службе компании, поводом стало видео, на котором сибиряк ехал на самокате «МТС Юрент» по проезжей части, погрузив на него стиральную машину.

— Согласно правилам сервиса, пользователям запрещено ездить на электросамокатах по проезжим частям, а также перевозить на них крупногабаритные вещи, — пояснили в компании.

Видео поездки Киселев опубликовал в своем телеграм-канале. Судя по дате публикации кадров, опасную езду блогер устроил в понедельник 8 июля.

— После того как мы покатались на кресле, мы как-то случайно нашли стиральную машину и, не думая, поставили ее так же на самокат, — написал блогер под видео.

То, что кикшеринг оштрафовал и заблокировал сибиряка, подтвердил и сам Киселев, опубликовав на канале скриншот сообщения от «МТС Юрент».

— Самая дорогая поездка на самокате, — отметил блогер

Ранее Богдан Киселев проехался между вагонами метро. Молодой человек зашел в пространство между вагонами и проехал от станции «Студенческая» до «Площади Маркса».

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Блогер Новосибирск Опасная езда
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Комментарии
24
Мимо пробегая
11 июля 2024, 00:34
Конечно запрещено по проезжей части, а то самокат машина раздавит, пусть по тротуарам ездят и давят людей.
С левого берега
11 июля 2024, 00:39
Как заблокировать все самокаты в городе?
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