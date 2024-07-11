Кикшеринг заблокировал новосибирского блогера за поездку на самокате со стиральной машиной — видео

Инцидент произошел 8 июля Источник: Богдан Киселев / T.me











Сервис кикшеринга «МТС Юрент» оштрафовал на 5 тысяч рублей и заблокировал в приложении блогера Богдана Киселева из Новосибирска. Как сообщили в пресс-службе компании, поводом стало видео, на котором сибиряк ехал на самокате «МТС Юрент» по проезжей части, погрузив на него стиральную машину.



— Согласно правилам сервиса, пользователям запрещено ездить на электросамокатах по проезжим частям, а также перевозить на них крупногабаритные вещи, — пояснили в компании.

Источник: Богдан Киселев / T.me

Видео поездки Киселев опубликовал в своем телеграм-канале. Судя по дате публикации кадров, опасную езду блогер устроил в понедельник 8 июля.



— После того как мы покатались на кресле, мы как-то случайно нашли стиральную машину и, не думая, поставили ее так же на самокат, — написал блогер под видео.



То, что кикшеринг оштрафовал и заблокировал сибиряка, подтвердил и сам Киселев, опубликовав на канале скриншот сообщения от «МТС Юрент».

— Самая дорогая поездка на самокате, — отметил блогер Источник: Богдан Киселев / T.me









