Кикшеринг заблокировал новосибирского блогера за поездку на самокате со стиральной машиной — видео

Сервис кикшеринга «МТС Юрент» оштрафовал на 5 тысяч рублей и заблокировал в приложении блогера Богдана Киселева из Новосибирска. Как сообщили в пресс-службе компании, поводом стало видео, на котором сибиряк ехал на самокате «МТС Юрент» по проезжей части, погрузив на него стиральную машину.
— Согласно правилам сервиса, пользователям запрещено ездить на электросамокатах по проезжим частям, а также перевозить на них крупногабаритные вещи, — пояснили в компании.
Видео поездки Киселев опубликовал в своем телеграм-канале. Судя по дате публикации кадров, опасную езду блогер устроил в понедельник 8 июля.
— После того как мы покатались на кресле, мы как-то случайно нашли стиральную машину и, не думая, поставили ее так же на самокат, — написал блогер под видео.
То, что кикшеринг оштрафовал и заблокировал сибиряка, подтвердил и сам Киселев, опубликовав на канале скриншот сообщения от «МТС Юрент».
Ранее Богдан Киселев проехался между вагонами метро. Молодой человек зашел в пространство между вагонами и проехал от станции «Студенческая» до «Площади Маркса».