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Сибирячка обвинила девушку в избиении мамы

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Происшествия «Получила перелом носа и сотрясение»: сибирячка обвинила девушку в избиении ее мамы в трамвае

«Получила перелом носа и сотрясение»: сибирячка обвинила девушку в избиении ее мамы в трамвае

Полиция ведет проверку по факту произошедшего

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25 комментариев
Инцидент произошел 26 июня в трамвае №13

Жительница Новосибирска обвинила молодую девушку в избиении ее матери в трамвае. У пострадавшей — перелом носа и сотрясение головного мозга.

Как рассказала дочь травмированной в сообществе «АСТ-54» в социальной сети «Вконтакте», инцидент произошел 26 июня. Женщина возвращалась домой и ехала в 13-м трамвае, в салоне ее случайно толкнула молодая девушка. В ответ женщина попросила юную пассажирку быть осторожнее, но столкнулась с грубостью, а затем и с физическим насилием.

— Она начала избивать маму, причиняя ей существенный физический ущерб. Маму увезли в больницу на скорой помощи. В результате драки мама получила перелом носа и сотрясение головного мозга. Она пыталась удержать девушку, но та в ответ укусила маму за руки, — утверждает автор поста.

Девушку задержал супруг пострадавшей женщины на остановке «Октябрьский рынок», он также передал ее сотрудникам полиции. Мама автора поста вынуждена проходить лечение у медиков, ей также предстоит операция из-за перелома носа.

Корреспондент НГС связался со второй участницей конфликта, чтобы узнать ее версию произошедшего. Девушка пообещала ответить на вопросы журналиста позже, а затем перестала отвечать на сообщения.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области корреспонденту НГС сообщили, что заявление от участников конфликта поступило в «Октябрьский» отдел полиции. Пострадавшей выдано направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы (СМЭ) с целью установления степени тяжести полученных травм. После прохождения СМЭ будет принято процессуальное решение.

В конце июня в автобусе №220 произошла драка между кондуктором и пассажиром. Последний отказался платить за проезд, инцидент попал на видео.

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Комментарии
25
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6 июля 2024, 17:37
Жалко "маму". Скорейшего выздоровления ей.
Гость
6 июля 2024, 17:40
Мозги зеленкой видимо залило у "девушки" ? Комплекс ходячий... Вымещает собственную неудовлетворенность жизнью на нормальных людях. Отправить ее на принудительные работы на годик, может мозги на место и встанут.
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