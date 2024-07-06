«Получила перелом носа и сотрясение»: сибирячка обвинила девушку в избиении ее мамы в трамвае

Инцидент произошел 26 июня в трамвае №13 Источник: АСТ-54, vk.com, Густаво Зырянов/NGS.RU











Жительница Новосибирска обвинила молодую девушку в избиении ее матери в трамвае. У пострадавшей — перелом носа и сотрясение головного мозга.



Как рассказала дочь травмированной в сообществе «АСТ-54» в социальной сети «Вконтакте», инцидент произошел 26 июня. Женщина возвращалась домой и ехала в 13-м трамвае, в салоне ее случайно толкнула молодая девушка. В ответ женщина попросила юную пассажирку быть осторожнее, но столкнулась с грубостью, а затем и с физическим насилием.



— Она начала избивать маму, причиняя ей существенный физический ущерб. Маму увезли в больницу на скорой помощи. В результате драки мама получила перелом носа и сотрясение головного мозга. Она пыталась удержать девушку, но та в ответ укусила маму за руки, — утверждает автор поста.



Девушку задержал супруг пострадавшей женщины на остановке «Октябрьский рынок», он также передал ее сотрудникам полиции. Мама автора поста вынуждена проходить лечение у медиков, ей также предстоит операция из-за перелома носа.



Корреспондент НГС связался со второй участницей конфликта, чтобы узнать ее версию произошедшего. Девушка пообещала ответить на вопросы журналиста позже, а затем перестала отвечать на сообщения.



В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области корреспонденту НГС сообщили, что заявление от участников конфликта поступило в «Октябрьский» отдел полиции. Пострадавшей выдано направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы (СМЭ) с целью установления степени тяжести полученных травм. После прохождения СМЭ будет принято процессуальное решение.



В конце июня в автобусе №220 произошла драка между кондуктором и пассажиром. Последний отказался платить за проезд, инцидент попал на видео.

