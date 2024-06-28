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Происшествия Иномарка влетела в патрульную машину на перекрёстке: экипаж ДПС врезался в светофор

Иномарка влетела в патрульную машину на перекрёстке: экипаж ДПС врезался в светофор

О пострадавших не сообщается

966
3 комментария
Судя по фото, автомобиль ГАИ влетел в столб после столкновения

В ночь на 28 июня на перекрёстке Троллейной и Немировича-Данченко патрульная машина Госавтоинспекции попала в ДТП. Об этом сообщили очевидцы в Telegram-канале «АСТ-54 Black».

По словам свидетелей, иномарка влетела в патрульный автомобиль. После ДТП машина ГАИ врезалась в светофорный столб. О наличии пострадавших не сообщается.

ДТП произошло ночью

НГС обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МВД России по Новосибирской области.

Ранее НГС писал, что двое пострадали в массовом ДТП на новосибирской трассе.

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Комментарии
3
styil
28 июня 2024, 09:39
чрезвычайно информативное видео! не проще было стоп-кадр сделать!
Гость
28 июня 2024, 09:32
Иномарка - это японотоетоутильвторчермет?
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