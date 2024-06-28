Иномарка влетела в патрульную машину на перекрёстке: экипаж ДПС врезался в светофор

В ночь на 28 июня на перекрёстке Троллейной и Немировича-Данченко патрульная машина Госавтоинспекции попала в ДТП. Об этом сообщили очевидцы в Telegram-канале «АСТ-54 Black».
По словам свидетелей, иномарка влетела в патрульный автомобиль. После ДТП машина ГАИ врезалась в светофорный столб. О наличии пострадавших не сообщается.
НГС обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МВД России по Новосибирской области.
Ранее НГС писал, что двое пострадали в массовом ДТП на новосибирской трассе.
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