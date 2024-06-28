Иномарка влетела в патрульную машину на перекрёстке: экипаж ДПС врезался в светофор

Судя по фото, автомобиль ГАИ влетел в столб после столкновения Источник: «АСТ-54 Black» / Telegram











В ночь на 28 июня на перекрёстке Троллейной и Немировича-Данченко патрульная машина Госавтоинспекции попала в ДТП. Об этом сообщили очевидцы в Telegram-канале «АСТ-54 Black».

По словам свидетелей, иномарка влетела в патрульный автомобиль. После ДТП машина ГАИ врезалась в светофорный столб. О наличии пострадавших не сообщается.

ДТП произошло ночью Источник: «АСТ-54 Black» / Telegram

НГС обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МВД России по Новосибирской области.



Ранее НГС писал, что двое пострадали в массовом ДТП на новосибирской трассе.