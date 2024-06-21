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«Услышали выстрелы»: сибирячка заявила о конфликте

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Происшествия «Услышали выстрелы»: сибирячка заявила о конфликте на проспекте Дзержинского — видео

«Услышали выстрелы»: сибирячка заявила о конфликте на проспекте Дзержинского — видео

Инцидент случился накануне

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Инцидент случился около дома на проспекте Дзержинского

Жительница Новосибирска рассказала о конфликте около дома на проспекте Дзержинского. Как заявила редакции читательница НГС (попросила не указывать имя), местные жители услышали звуки стрельбы.

По ее словам, инцидент случился 20 июня около дома №34/2 на проспекте Дзержинского. Момент происшествия попал на камеры видеонаблюдения.

— Люди неизвестные, в чате дома выслали видео с камер наблюдения после того, как услышали выстрелы, — сообщила девушка.

Момент произошедшего попал на видео

На кадрах видно, как двое идут по тротуару, а затем подходят к человеку, который стоит около здания. Один из них толкает мужчину, после чего сибиряки вступают в спор.

Молодой человек в черно-белой куртке уходит с места произошедшего, но затем возвращается к своим знакомым, выставив перед собой руку. Он делает несколько шагов в сторону, развернувшись к ним спиной, но позже поворачивается обратно — в этот момент на видео слышен громкий звук.

На кадрах можно заметить, что у молодого человека в правой руке находится неизвестный предмет.

— Люди точно не из нашего дома, так как когда рядом стоящие, не причастные к этому (происшествию, — прим.ред), сказали о камерах, (те, — прим.ред) начали убегать, — сказала девушка.

В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области уточнили НГС, что сообщений в отдел полиции «Дзержинский» не поступало.

В середине июня в Новосибирске задержали мужчину, который устроил стрельбу в подъезде, а потом напал на прохожих. Его приятель врезался в одного из них на машине.

Обновлено.

— На данный момент по факту выявленной публикации, информация зарегистрирована в отделе полиции «Дзержинский». Будет проведена проверка с целью установления участников происшествия и обстоятельств, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

ПО ТЕМЕ
Стрельба Проспект Дзержинского Новосибирск Полиция
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