«Услышали выстрелы»: сибирячка заявила о конфликте на проспекте Дзержинского — видео

Инцидент случился около дома на проспекте Дзержинского Источник: читательница НГС











Жительница Новосибирска рассказала о конфликте около дома на проспекте Дзержинского. Как заявила редакции читательница НГС (попросила не указывать имя), местные жители услышали звуки стрельбы.



По ее словам, инцидент случился 20 июня около дома №34/2 на проспекте Дзержинского. Момент происшествия попал на камеры видеонаблюдения.



— Люди неизвестные, в чате дома выслали видео с камер наблюдения после того, как услышали выстрелы, — сообщила девушка.

Момент произошедшего попал на видео Источник: читательница НГС

На кадрах видно, как двое идут по тротуару, а затем подходят к человеку, который стоит около здания. Один из них толкает мужчину, после чего сибиряки вступают в спор.



Молодой человек в черно-белой куртке уходит с места произошедшего, но затем возвращается к своим знакомым, выставив перед собой руку. Он делает несколько шагов в сторону, развернувшись к ним спиной, но позже поворачивается обратно — в этот момент на видео слышен громкий звук.



На кадрах можно заметить, что у молодого человека в правой руке находится неизвестный предмет.



— Люди точно не из нашего дома, так как когда рядом стоящие, не причастные к этому (происшествию, — прим.ред), сказали о камерах, (те, — прим.ред) начали убегать, — сказала девушка.



В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области уточнили НГС, что сообщений в отдел полиции «Дзержинский» не поступало.



В середине июня в Новосибирске задержали мужчину, который устроил стрельбу в подъезде, а потом напал на прохожих. Его приятель врезался в одного из них на машине.

