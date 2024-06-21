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Происшествия «Огромный фонтан»: столб воды забил у Нарымского сквера — видео

«Огромный фонтан»: столб воды забил у Нарымского сквера — видео

На месте происшествия незначительно затруднено движение машин

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Инцидент случился у дома на 1905 года

Вечером 21 июня в Новосибирске забил фонтан воды вблизи Нарымского сквера. Как сообщил редакции читатель НГС Валентин, инцидент случился у дома №83 1905 года.

— На 1905 г, у дома №83 огромный фонтан, видимо, что-то прорвало, — сообщил сибиряк.

Видео с места произошедшего также опубликовали в соцсетях. На кадрах видно, как вода поднимается вверх и заливает дорогу.

Столб воды попал на видео

По информации 2ГИС, вблизи здания незначительно затруднено движение транспорта. Пользователи сервиса также сообщают о происшествии.

На участке незначительно затруднено движение транспорта

НГС позвонил на номер телефона ТСЖ улицы 1905 года-83 с просьбой прокомментировать данные. Корреспонденту сообщили, что слышали о произошедшем. Журналист также обратился в пресс-службу СГК с целью узнать подробности инцидента.

— Произошел прорыв на теплосети — в результате гидравлических испытаний. Подачу воды оперативно перекрыли, готовимся устранять выявленный дефект, — сообщили в компании.

В июне в Новосибирске из-под земли забил фонтан воды на улице Писарева. Место происшествия попало на видео.

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Фонтан воды СГК Улица 1905 года Нарымский сквер
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