«Огромный фонтан»: столб воды забил у Нарымского сквера — видео

Вечером 21 июня в Новосибирске забил фонтан воды вблизи Нарымского сквера. Как сообщил редакции читатель НГС Валентин, инцидент случился у дома №83 1905 года.
— На 1905 г, у дома №83 огромный фонтан, видимо, что-то прорвало, — сообщил сибиряк.
Видео с места произошедшего также опубликовали в соцсетях. На кадрах видно, как вода поднимается вверх и заливает дорогу.
По информации 2ГИС, вблизи здания незначительно затруднено движение транспорта. Пользователи сервиса также сообщают о происшествии.
НГС позвонил на номер телефона ТСЖ улицы 1905 года-83 с просьбой прокомментировать данные. Корреспонденту сообщили, что слышали о произошедшем. Журналист также обратился в пресс-службу СГК с целью узнать подробности инцидента.
— Произошел прорыв на теплосети — в результате гидравлических испытаний. Подачу воды оперативно перекрыли, готовимся устранять выявленный дефект, — сообщили в компании.
В июне в Новосибирске из-под земли забил фонтан воды на улице Писарева. Место происшествия попало на видео.