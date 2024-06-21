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Происшествия подробности «Никак не может рогатку скинуть»: на площади Маркса загорелся трамвай — видео

«Никак не может рогатку скинуть»: на площади Маркса загорелся трамвай — видео

По словам очевидца, сначала транспортное средство начало искриться

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Сначала трамвай начал искрить

В Новосибирске утром 21 июня в районе площади Маркса загорелся трамвай. Сначала места соединения штанг с контактами заискрились, а затем повалил дым. Об этом редакции НГС сообщил очевидец Герман.

— Прям сейчас на кольце. Трамвай вначале начал искрить, а потом прям загорелся. К сожалению, у водителя никак не получается все потушить, потому, что там все под напряжением. И он никак не может эту рогатку скинуть. Там прям жестко все загорелось, — отметил читатель НГС Герман.

Трамвай загорелся за считанные секунды
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На видео на крыше трамвая №16 начинает искрить, а затем разгорается пламя посреди площади Карла Маркса. Крыша продолжает искрить, слышны звуки небольших взрывов. На улице стоит, по всей видимости, водитель транспортного средства и наблюдает за происходящим.

Корреспондент НГС обратилась за комментарием в ГУ МЧС России по Новосибирской области. В ведомстве информацию уточняют.

Ранее НГС писал о том, что недавно еще один трамвай — № 15 — также вспыхнул и загорелся. Тогда возгорание произошло в Юго-западном жилмассиве Ленинского района.

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