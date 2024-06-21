ВСУ атаковали Россию сотней беспилотников: под удар попали Крым и Краснодар, есть пострадавшие — онлайн о ЧП

Ночью 21 июня ВСУ массированно атаковали Россиию беспилотниками. Они запустили 114 БПЛА: 70 уничтожили над территорией Крыма, еще 43 — над Краснодарским краем. Однако обломки после этого повредили здание автовокзала «Южный» и котельной, расположенных в Краснодаре. Четыре человека пострадали. Мы следим за происходящим в режиме онлайн и рассказываем главное о происшествии и его последствиях.
Минобороны раскрыли детали происшествия
— Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 70 БПЛА над территорией Республики Крым и над акваторией Черного моря, 43 БПЛА над территорией Краснодарского края и один БПЛА над территорией Волгоградской области, - сообщает Минобороны в своем telegram-канале.
Уточняется, что помимо беспилотников ВСУ запустили также шесть безэкипажных катеров ВМС Украины. Их уничтожили в северо-западной части Черного моря.
Сильнее досталось Кубани. Под удар попали: Темрюкский район, Ейский и Северский районы, а также Краснодар.
В Темрюкском районе обломки упали на гостевой дом в поселке Волна, всех постояльцев эвакуировали. Погибших и пострадавших нет, как и разрушений инфраструктуры.
В Ейском районе атаку удачно отразили.
В Северском — сбитый беспилотник упал на территории Ильского НПЗ.
Жители Волгограда ночью также проснулись от громких взрывов и ярких вспышек в небе. Испуганные горожане сообщают, что у многих затряслись окна и двери. Там также сбили беспилотники. V1.RU сообщает, что взрывы услышали в Красноармейском, Кировском и Советском районах.
Оперативный штаб при этом рассказывает, что здание автовокзала рядом с котельной также оказалось повреждено.
Губернадор Краснодарского края рассказал о повреждениях
— Этой ночью массированной атаке преступного киевского режима подверглись объекты гражданской инфраструктуры нашего региона. В Краснодаре повреждено здание котельной рядом с автовокзалом «Южный». В Северском районе на территории нефтеперерабатывающего завода повреждены административные здания, — написал Вениамин Кондарьев в своем telegram-канале.