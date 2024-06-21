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Происшествия онлайн-трансляция ВСУ атаковали Россию сотней беспилотников: под удар попали Крым и Краснодар, есть пострадавшие — онлайн о ЧП

ВСУ атаковали Россию сотней беспилотников: под удар попали Крым и Краснодар, есть пострадавшие — онлайн о ЧП

На Кубани обломки повредили автовокзал и нефтеперерабатывающий завод

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Всего ВСУ запустили 114 БПЛА

Ночью 21 июня ВСУ массированно атаковали Россиию беспилотниками. Они запустили 114 БПЛА: 70 уничтожили над территорией Крыма, еще 43 — над Краснодарским краем. Однако обломки после этого повредили здание автовокзала «Южный» и котельной, расположенных в Краснодаре. Четыре человека пострадали. Мы следим за происходящим в режиме онлайн и рассказываем главное о происшествии и его последствиях.

Мария Филиппова

Минобороны раскрыли детали происшествия

— Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 70 БПЛА над территорией Республики Крым и над акваторией Черного моря, 43 БПЛА над территорией Краснодарского края и один БПЛА над территорией Волгоградской области, - сообщает Минобороны в своем telegram-канале.

Уточняется, что помимо беспилотников ВСУ запустили также шесть безэкипажных катеров ВМС Украины. Их уничтожили в северо-западной части Черного моря.

Мария Филиппова

Сильнее досталось Кубани. Под удар попали: Темрюкский район, Ейский и Северский районы, а также Краснодар.

  • В Темрюкском районе обломки упали на гостевой дом в поселке Волна, всех постояльцев эвакуировали. Погибших и пострадавших нет, как и разрушений инфраструктуры.

  • В Ейском районе атаку удачно отразили.

  • В Северском — сбитый беспилотник упал на территории Ильского НПЗ.

Мария Филиппова

Жители Волгограда ночью также проснулись от громких взрывов и ярких вспышек в небе. Испуганные горожане сообщают, что у многих затряслись окна и двери. Там также сбили беспилотники. V1.RU сообщает, что взрывы услышали в Красноармейском, Кировском и Советском районах.

Мария Филиппова

Оперативный штаб при этом рассказывает, что здание автовокзала рядом с котельной также оказалось повреждено.

На автовокзале выбиты стекла
Вместе со зданием пострадали и автобусы
Мария Филиппова

Губернадор Краснодарского края рассказал о повреждениях

— Этой ночью массированной атаке преступного киевского режима подверглись объекты гражданской инфраструктуры нашего региона. В Краснодаре повреждено здание котельной рядом с автовокзалом «Южный». В Северском районе на территории нефтеперерабатывающего завода повреждены административные здания, — написал Вениамин Кондарьев в своем telegram-канале.

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