ВСУ атаковали Россию сотней беспилотников: под удар попали Крым и Краснодар, есть пострадавшие — онлайн о ЧП

Ночью 21 июня ВСУ массированно атаковали Россиию беспилотниками. Они запустили 114 БПЛА: 70 уничтожили над территорией Крыма, еще 43 — над Краснодарским краем. Однако обломки после этого повредили здание автовокзала «Южный» и котельной, расположенных в Краснодаре. Четыре человека пострадали. Мы следим за происходящим в режиме онлайн и рассказываем главное о происшествии и его последствиях.

