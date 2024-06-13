«Уснули примерно на час»: два посетителя бара пошли в рукопашную против охраны из-за отказа оплатить счет — видео

Мужчины уснули прямо в заведении, чтобы их разбудить пришлось вызвать охрану Источник: читатльница НГС Наталья











Двое мужчин устроили драку с сотрудниками АБ «Гвардия» в центре Новосибирска. Как рассказали НГС в пабе «Уголок Святого Патрика», сибиряки изрядно выпили в их заведении, а после уснули прямо за столиком. Их пытались разбудить, но безуспешно, тогда сотрудники бара вызвали охрану, которые и привели в чувства сонных посетителей.



— Мужчины изрядно перебрали, не хотели рассчитываться за счет, а затем уснули прямо за столиком в заведении. Спали они примерно час, мы пытались их разбудить своими силами, чтобы они рассчитались, но безуспешно. Тогда вызвали охрану. Охранники разбудили мужчин и попросили их оплатить счет и покинуть заведение, они видимо спросонья не поняли и строили драку, — рассказала сотрудница паба Диана.

Источник: читатльница НГС Наталья

По словам девушки, в итоге мужчины рассчитались и сами покинули заведение. В пресс-службе АБ «Гвардия» журналисту НГС подтвердили, что заведении «Уголок Святого Патрика» находится под их охраной. Более подробные комментарии по этому инциденту пообещали предоставить позже.

