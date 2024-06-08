«В шоковом состоянии даже не ощущала боли»: пострадавшие в ДТП с трамваем в Кемерове пришли в суд — что они помнят

Пострадавшие пришли в суд Источник: NGS42.RU











В Кемерове сегодня, 8 июня, прошел суд по выбору меры пресечения раннее судимому за взятку гендиректору АО «КЭТК» Павлу Мальцеву и мастеру трамвайного депо. В зал суда пришли пострадавшие в ДТП. Они рассказали, как выжили в ДТП и какие травмы получили.

Медсестра после ДТП пошла на работу Источник: NGS42.RU

Женщина оказалась в трамвае, который набрал скорость. Она ехала на работу. Как рассказывает кемеровчанка, она постоянно ездит на трамваях. В них иногда бывает запах гари, но неисправностей обычно нет. В этот день запах гари пассажиры тоже почувствовали.



— После ДК Шахтеров на резком повороте трамваи обычно останавливаются. Тут должна быть остановка. Обычно, когда трамваи тормозят слышно, что они щелкают и тормозят. А тут был щелчок и тишина, щелчок и тишина. И в это время начался набор скорости. И на втором повороте я думала, что мы перевернемся. Но водитель молодец она удержала трамвай и в этот поворот мы въехали, — рассказала пострадавшая.

Женщина в трамвае стояла. Она помнит, что они начали разгоняться, а потом услышала стук.

— Очнулась я уже на полу. Вот этот тупой удар почувствовала. А обо что я не поняла. Потом когда вышла, уже поняла. А так: тупой удар, я на полу, болит голова. Я сама встала и быстренько вышла с трамвая. Я пошла на работу по трамвайной линии, держась за голову. Я же опаздывала. Я позвонила, что опаздываю, что попала в ДТП и иду на работу. А когда пришла, меня там уже ждали. Там уже разнарядка была, так как медицинская организация. Я как медсестра должна была помощь оказывать, а мысль была только идти на работу. Шоковое состояние, — рассказывает кемеровчанка.

У медсестры черепно-мозговая травма под вопросом и ушиб мягких тканей.

Степан выбрался из трамвая через окно Источник: NGS42.RU

Степан Малыгин, который был в одном из трамваев, считает, что все, кто был ответственным за выход трамваев на линии виновны. По мнению кемеровчанина, в трамваях часто бывают поломки.

— Я когда очнулся, понял, что носом ударился. Огляделся, двери еще были закрыты, а окна выбиты. Оглянулся и увидел, что рядом со мной пассажир подросток. Он в окно эвакуировался. Я почувствовал гари немного. Чтобы не ждать, когда паника начнется, я тоже решил в окно вылезти. Оценил обстановку, увидел, что скорую вызывают и что я там не нужен для помощи другим людям, я пошел в трампункт. Я хотел проверить: у меня нос часто травмируется, — рассказывает молодой человек.

У молодого человека оказался перелом носа без смещения. Также у него травма головы. Пострадавшего направили в больницу на дополнительное обследование.

Молодой парень добавил, что водитель трамвая — 23-летняя девушка — не виновата и что она сделала все возможное, чтобы остановить трамвай.

Дарья сейчас находится на больничном Источник: NGS42.RU

Дарья Шкуринская оказалась в запертом трамвае и дождалась, когда водитель откроет двери.

— Когда мы оказались на этом мосту, я увидела, что произошло столкновение. Что идут мужчины, которые были в задней части трамвая, все в крови. Кого-то несут на руках, кто-то хромает. Я была в шоковом состоянии и даже не ощущала боли. Я в таком состоянии даже поехала на работу. Мне там стало хуже и я поехала домой, — вспомнила кемеровчанка.

Дарье начали писать родственники и сказали, что надо срочно ехать в больнице. У Дарьи диагноз — ушиб мягких тканей. Её пришлось провести ночь в больнице. У нее сейчас больничный.

— Я считаю, что виновен не один человек, а несколько. Трамваи такое транспортное средство, которое должно проходить проверку поперек и полностью. Сначала я думала, что трамваи такой безопасный вид транспорта, — добавила девушка.

Дарья решила прийти в суд сегодня, так как считает, что это важно. Она говорит, что лежала в больнице с женщинами, у которых были травмы намного серьезнее и они прийти не смогли.