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Происшествия «Я ее лучше разобью»: трем приставам пришлось кинуться на капот «Тойоты», чтобы арестовать машину — видео

«Я ее лучше разобью»: трем приставам пришлось кинуться на капот «Тойоты», чтобы арестовать машину — видео

Сибиряк не давал забрать свой автомобиль за долги по ДТП

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Сотрудникам пришлось пойти на крайние меры

Приставам в Берсдке пришлось вцепиться в капот «Тойоты Карины», чтобы остановить должника.

— Автомобиль Toyota Carina подлежал аресту в рамках исполнительного производства о возмещении ущерба причиненного ДТП, который составил 184 тысячи рублей. Но вместо передачи автомобиля должник его спрятал, — объяснили в пресс-службе ГУФССП России по Новосибирской области.

Судебные приставы объявили автомобиль в розыск. Машину должник спрятал в одном из дворов. Приставы дождались, когда водитель сядет в нее и попытались изъять.

— Мужчина хотел убедить приставов, что купил автомобиль, но документов подтверждающих право собственности предоставить не смог. Вместо этого, не желая расставаться с автомобилем, он предпринял попытку скрыться, — подчеркнули приставы.

На видео попал этот момент. Трем сотрудникам пришлось броситься на капот уезжающей машины. Один из приставов открыл дверь, заглушил двигатель и отбросил ключ.

- Я ее лучше разобью, - прокричал в конце видео должник

После оформления документов машину погрузили на эвакуатор и увезли на специализируемую стоянку.

Ранее в Новосибирске приставы забрали на эвакуаторе дорогую иномарку со двора на улице Бориса Богаткова из-за огромного долга.

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Приставы Новосибирские приставы Арест машины Бердск
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