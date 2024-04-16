«Я ее лучше разобью»: трем приставам пришлось кинуться на капот «Тойоты», чтобы арестовать машину — видео

Приставам в Берсдке пришлось вцепиться в капот «Тойоты Карины», чтобы остановить должника.
— Автомобиль Toyota Carina подлежал аресту в рамках исполнительного производства о возмещении ущерба причиненного ДТП, который составил 184 тысячи рублей. Но вместо передачи автомобиля должник его спрятал, — объяснили в пресс-службе ГУФССП России по Новосибирской области.
Судебные приставы объявили автомобиль в розыск. Машину должник спрятал в одном из дворов. Приставы дождались, когда водитель сядет в нее и попытались изъять.
— Мужчина хотел убедить приставов, что купил автомобиль, но документов подтверждающих право собственности предоставить не смог. Вместо этого, не желая расставаться с автомобилем, он предпринял попытку скрыться, — подчеркнули приставы.
На видео попал этот момент. Трем сотрудникам пришлось броситься на капот уезжающей машины. Один из приставов открыл дверь, заглушил двигатель и отбросил ключ.
После оформления документов машину погрузили на эвакуатор и увезли на специализируемую стоянку.
Ранее в Новосибирске приставы забрали на эвакуаторе дорогую иномарку со двора на улице Бориса Богаткова из-за огромного долга.