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Происшествия Вцепилась в волосы: в Новосибирске кондуктор и пассажирка устроили потасовку в автобусе — видео

Вцепилась в волосы: в Новосибирске кондуктор и пассажирка устроили потасовку в автобусе — видео

Конфликт произошел в автобусе 60-го маршрута

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Кондуктор и пассажирка применили друг к другу силу

В Новосибирске в пассажирском автобусе произошла потасовка между кондуктором и женщиной-пассажиркой. Видео инцидента опубликовали в сообществе «АСТ-54» в социальной сети «Вконтакте».

Происшествие произошло в первой половине дня в субботу, 24 марта, в салоне автобуса, который следовал по маршруту №60. Очевидцы рассказали, что кондуктор якобы первая толкнула женщину. Та в ответ поинтересовалась причинами такого отношения к себе. В ответ кондуктор начала проявлять агрессию к пассажирке.

— Обещала выгнать из автобуса, выкинула телефон женщины в салон автобуса и вцепилась в волосы. В конце конфликта кондуктор стала угрожать тем, что найдет её, — говорится в сообщении паблика.

Чем закончился конфликт в транспорте подписчики сообщества не сообщили.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области корреспонденту НГС сообщили, что по факту конфликта с заявлениями в полицию никто не обращался. Если они будут поданы или пассажиркой, или кондуктором — полиция проведет проверку.

Ранее в Новосибирске попал на видео дорожный конфликт в районе Хилокского рынка. Жительница микрорайона не смогла попасть к своему дому из-за машины приезжих торговцев.

ПО ТЕМЕ
Новосибирск Общественный транспорт Конфликт в автобусе
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