Вцепилась в волосы: в Новосибирске кондуктор и пассажирка устроили потасовку в автобусе — видео

Кондуктор и пассажирка применили друг к другу силу Источник: Видео «АСТ-54», vk.com











В Новосибирске в пассажирском автобусе произошла потасовка между кондуктором и женщиной-пассажиркой. Видео инцидента опубликовали в сообществе «АСТ-54» в социальной сети «Вконтакте».



Происшествие произошло в первой половине дня в субботу, 24 марта, в салоне автобуса, который следовал по маршруту №60. Очевидцы рассказали, что кондуктор якобы первая толкнула женщину. Та в ответ поинтересовалась причинами такого отношения к себе. В ответ кондуктор начала проявлять агрессию к пассажирке.



Источник: АСТ-54

— Обещала выгнать из автобуса, выкинула телефон женщины в салон автобуса и вцепилась в волосы. В конце конфликта кондуктор стала угрожать тем, что найдет её, — говорится в сообщении паблика.



Чем закончился конфликт в транспорте подписчики сообщества не сообщили.



В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области корреспонденту НГС сообщили, что по факту конфликта с заявлениями в полицию никто не обращался. Если они будут поданы или пассажиркой, или кондуктором — полиция проведет проверку.

