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В Новосибирске пропал 14-летний школьник — с собой у него был рюкзак

Два дня назад мальчик ушёл в неизвестном направлении

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Последний раз школьника видели в Дзержинском районе

В Новосибирске полиция и волонтёры поискового отряда «ЛизаАлерт» ищут 14-летнего Владислава Кузнецова. Мальчик пропал 19 марта в Дзержинском районе.

Поисковики подчеркивают, что Влад ушёл в неизвестном направлении. Его рост около 172 см, он худощавого телосложения. У подростка русые волосы и голубые глаза. Школьник был одет в черную куртку, темно-синие джинсы, черные ботинки и белую шапку. С собой у парня был бежевый рюкзак.

Если вам что-либо известно о местонахождении мальчика, сообщите об этом по номеру 112 или 8 (800) 800–54–52.

В январе сразу четверо подростков заблудились на Алтае.12–13-летние школьники потерялись при подъёме на гору Тугаю. Один из мальчиков получил сильное обморожение и не мог идти.

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