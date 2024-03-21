В Новосибирске пропал 14-летний школьник — с собой у него был рюкзак

Последний раз школьника видели в Дзержинском районе Источник: vk.com











В Новосибирске полиция и волонтёры поискового отряда «ЛизаАлерт» ищут 14-летнего Владислава Кузнецова. Мальчик пропал 19 марта в Дзержинском районе.

Поисковики подчеркивают, что Влад ушёл в неизвестном направлении. Его рост около 172 см, он худощавого телосложения. У подростка русые волосы и голубые глаза. Школьник был одет в черную куртку, темно-синие джинсы, черные ботинки и белую шапку. С собой у парня был бежевый рюкзак.

Если вам что-либо известно о местонахождении мальчика, сообщите об этом по номеру 112 или 8 (800) 800–54–52.

