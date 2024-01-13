«Один из мальчиков не мог идти»: четверо подростков заблудились на Алтае

В Республике Алтай спасли подростков, которые заблудились при подъеме на одну из гор. У одного из них обнаружили признаки обморожения, рассказали пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
Сообщение о том, что дети заблудились, поступило специалистам 12 января в 16:55 часов. Четверо замерзших подростков 12–13 лет потерялись при подъеме на гору Тугаю.
— Один из мальчиков не мог уже самостоятельно идти, — подчеркнули в ведомстве.
На поиски выдвинулись специалисты Алтайского поисково-спасательного отряда МЧС России. Они определили направление подъема подростков в гору и обследовали пять километров тропы, после чего обнаружили пропавших детей.
— При помощи акьи, специальных саней для транспортировки пострадавших в горной местности, одного ребенка доставили до бригады скорой медицинской помощи с признаками обморожения, — уточнили в ведомстве.
Оставшиеся трое подростков смогли спуститься самостоятельно с поисково-спасательной группой, внизу их ждали полицейские и сотрудники скорой помощи. Их жизни ничего не угрожает, сообщили в ГУ МЧС России по Республике Алтай.
В Новосибирске ищут 15-летнего подростка, который пропал 11 января. Мальчик исчез в Новокузнецке, но может находиться в другом регионе.