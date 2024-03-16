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В Новосибирской области из-за непогоды перекрыли два участка федеральных трасс

Синоптики прогнозируют усиление ветра до 25 метров в секунду

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Ограничения на трассах действуют до 22 часов

В Новосибирской области 16 марта из-за ухудшения погоды перекрыли движение по трассам региона. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Так, с 16:45 вводятся ограничения на движение грузового и пассажирского транспорта с 1096 по 1454 километр трассы «Иртыш», аналогичные ограничения действуют на участке с 41 по 149 километр трассы Р-255 «Сибирь». Ограничения будут действовать до 22 часов, но могут быть продлены.

— Ограничение введено ФКУ «Сибуправдор» в связи с неблагоприятными погодными условиями (мокрый снег, метель, усиление ветра до 25 м/с и более). Возможны снежные заносы. Время ограничений может быть увеличено по причине продолжения действия неблагоприятных погодных условий, —сообщили в ведомстве.

Инспекторы просят новосибирцев соблюдать правила дорожного движения, а также, по возможности, отказаться от поездок.

Напомним, ранее синоптики объявили в Новосибирской области штормовое предупреждение. Вместе с сильным ветром прогнозируется метель и снежные заносы.

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