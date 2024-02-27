Водитель автобуса из Новосибирска в Кемерово уснул за рулем — он перевозил студентов из Индии

«С кем не бывает»

Один из пассажиров рейса рассказал, что купил билет на автобус в Кемерово через официальный сайт Новосибирского автовокзала. Автобус отъехал по маршруту в 21:30, сам автор записи ехал рядом с водителем.



— На трассе недалеко от Мошково я боковым зрением заметил, что водитель уснул. Начал будить, кричал, бил по лицу, но он не приходил в сознание. Поборов панику, я взял руль в свои руки и кое-как сумел дотянуться ногой до педали тормоза, потому что был пристегнут. Остановил автобус, водитель очнулся только спустя какое-то время после остановки, и как ни в чем не бывало сказал, что готов ехать дальше. С кем, говорит, не бывает, уснул от жары в салоне, — утверждает автор поста.

