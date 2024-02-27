Водитель автобуса из Новосибирска в Кемерово уснул за рулем — он перевозил студентов из Индии

Водитель автобуса из Новосибирска в Кемерово уснул за рулем во время движения. Это произошло вечером 26 февраля. Информация появилась в Telegram-канале «Инцидент.Кузбасс».
«С кем не бывает»
Один из пассажиров рейса рассказал, что купил билет на автобус в Кемерово через официальный сайт Новосибирского автовокзала. Автобус отъехал по маршруту в 21:30, сам автор записи ехал рядом с водителем.
— На трассе недалеко от Мошково я боковым зрением заметил, что водитель уснул. Начал будить, кричал, бил по лицу, но он не приходил в сознание. Поборов панику, я взял руль в свои руки и кое-как сумел дотянуться ногой до педали тормоза, потому что был пристегнут. Остановил автобус, водитель очнулся только спустя какое-то время после остановки, и как ни в чем не бывало сказал, что готов ехать дальше. С кем, говорит, не бывает, уснул от жары в салоне, — утверждает автор поста.
Пассажиры вызвали экипаж ДПС, который провел медицинское освидетельствование водителя. Шесть человек отказались ехать дальше с водителем, остальные 11 пассажиров — якобы студенты из Индии — отправились в Кемерово.
Возмущение автора записи вызвало поведение сотрудников Новосибирского автовокзала, которые якобы не давали ответа о дальнейшем пути пассажиров.
— Мы просидели в холодном автобусе 3 часа в ожидании, пока сотрудники ДПС оформляли все процедуры. В течении всего времени за нами не отправили резервный борт, люди очень сильно замерзли. Спасибо сотрудникам ДПС, что они вызвали такси, но места хватило не всем, — утверждает автор поста.
«Отравился в пути»
Корреспондент НГС пообщался с водителем автобуса Артёмом Мурадханяном, который выполнял рейс в Кемерово. Он подтвердил, что действительно уснул за рулем.
— Я отравился, меня скорая везет. Вчера был вызов из Новосибирска в Кемерово, в пути я отравился, по пути поел где-то и плохо стало. Я заснул за рулем, он молодец, что спас, руль перехватил. Потом шестеро вышли, вызвали полицию, просто топили меня, сразу мне начали делать алко-наркотесты. Взяли просто анализы. А я с отравлением поехал дальше по маршруту. Сейчас я доехал до Кемерово, вызвал скорую, в автовокзал позвонил, поставил начальника в известность, — рассказал мужчина в беседе с НГС.
Корреспондент НГС отправил запрос в отдел пропаганды ГИБДД по Новосибирской области, чтобы уточнить детали происшествия. На момент написания новости ответ на запрос не поступил. Также мы направили запрос в Новосибирский Автовокзал-Главный.
Ранее в Усть-Коксинском районе Республике Алтай с трассы слетел рейсовый автобус. В его салоне находились 30 пассажиров.