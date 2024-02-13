Экс-сотрудница ФНС подала в суд после увольнения: она лишилась работы из-за утраты доверия

Кировский районный суд Новосибирска отказал местной жительнице в иске к региональному отделению Федеральной налоговой службы (ФНС). Информация об этом появилась на сайте суде.



В апреле 2022 года сотрудница ФНС была в составе проверяющих, которые отправились с рейдом в компанию ООО «З.О» из-за ее ликвидации. Суд установил, что во время проведения проверки сотрудница, которая работала в налоговой более 30 лет, продемонстрировала «коррупционное поведение» — консультировала представителей компании для корректировок книги покупок и продаж, данные которой использовались для подачи налоговых деклараций в ФНС.

