Экс-сотрудница ФНС подала в суд после увольнения: она лишилась работы из-за утраты доверия

Кировский районный суд Новосибирска отказал местной жительнице в иске к региональному отделению Федеральной налоговой службы (ФНС). Информация об этом появилась на сайте суде.
В апреле 2022 года сотрудница ФНС была в составе проверяющих, которые отправились с рейдом в компанию ООО «З.О» из-за ее ликвидации. Суд установил, что во время проведения проверки сотрудница, которая работала в налоговой более 30 лет, продемонстрировала «коррупционное поведение» — консультировала представителей компании для корректировок книги покупок и продаж, данные которой использовались для подачи налоговых деклараций в ФНС.
Об стало известно работодателю, который выпустил приказ о неполном служебном соответствии сотрудницы, а затем уволил с формулировкой «в связи с утратой доверия» после служебного расследования. В дальнейшем истица также стала фигуранткой уголовного дела по статье об использовании должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы (п.1. ст.285 УК РФ).
Бывшая налоговая инспектор подала иск в суд, в котором требовала оспорить ведомственные приказы о применении к ней взысканий и увольнения с формулировкой «по собственному желанию».
Суд исследовал материалы дела и установил, что требования бывшей сотрудницы к ФНС не являются обоснованными — формулировка причины увольнения останется прежней.
Ранее житель Новосибирска выиграл суд из-за невыносимых условий содержания в СИЗО. Он требовал 2 миллиона рублей, но смог добиться только 9 тысяч рублей.