Вылетел с дороги и врезался в дерево: 16-летняя пассажирка Nissan пострадала в аварии в Новосибирске

В Калининском районе Новосибирска вечером 21 января 28-летний водитель не справился с управлением, вылетел с дороги и врезался в дерево. Как сообщили в отделе пропаганды городской ГИБДД, в аварии пострадала 16-летняя пассажирка.
— 28-летний водитель Nissan Bluebird ехал по улице Богдана Хмельницкого в сторону улицы Бардина. В пути следования на Богдана Хмельницкого, водитель врезался в дерево, — уточнили в инспекции.
В результате пассажирку Nissan Bluebird с травмами доставили в больницу. Обстоятельства аварии устанавливаются
Ранее на улице Большевистской в Новосибирске произошло жесткое ДТП, во время которого автомобиль «Субару-Форестер» наехал на препятствие.