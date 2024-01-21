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Вылетел с дороги и врезался в дерево: 16-летняя пассажирка Nissan пострадала в аварии в Новосибирске

ДТП произошло на улице Богдана Хмельницкого

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В Калининском районе Новосибирска вечером 21 января 28-летний водитель не справился с управлением, вылетел с дороги и врезался в дерево. Как сообщили в отделе пропаганды городской ГИБДД, в аварии пострадала 16-летняя пассажирка.

— 28-летний водитель Nissan Bluebird ехал по улице Богдана Хмельницкого в сторону улицы Бардина. В пути следования на Богдана Хмельницкого, водитель врезался в дерево, — уточнили в инспекции.

В результате пассажирку Nissan Bluebird с травмами доставили в больницу. Обстоятельства аварии устанавливаются

Ранее на улице Большевистской в Новосибирске произошло жесткое ДТП, во время которого автомобиль «Субару-Форестер» наехал на препятствие.

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