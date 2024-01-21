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Тема дняНеизвестные устроили стрельбу в Новосибирске
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Новосибирцы обнаружили освежеванный труп собаки у дороги в Академгородке

Полиция начала проверку

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Останки животного передали на экспертизу

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В Советском районе Новосибирска на обочине местные жители обнаружили освежеванный труп собаки. Об этом сибиряки написали в телеграм-канале «АСТ-54 Black».

— Собачий труп без шкуры заметил наш подписчик на обочине дороги между Нижней Ельцовкой и микрорайоном «Щ». За прошедшую неделю это уже второе тело животного, которое нашли в Советском районе, — говорится в посте.

По словам автора поста, останки животного передали на экспертизу и обратились по этому поводу в полицию.

В пресс-службе ведомства подтвердили, что в полицию поступило заявление по этому факту. Проводится проверка.

Ранее новосибирцы нашли трупы трех кабанов на берегу Обского моря. Животных заметили возле поселка Новый на станции Береговой.

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