«Залили перцем глаза и избили»: в соцсетях заявили, что толпа подростков напала на прохожих

В Новосибирске четыре подростка напали на прохожих. Информация об этом появилась в паблике «Типичная Затулинка» в социальной сети «ВКонтакте».

Как сообщила родственница пострадавших, инцидент произошел ночью 20 января около дома на улице Зорге, 193. По ее словам, компания из четырех подростков напала на ее родителей.