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«Залили перцем глаза и избили»: в соцсетях заявили, что толпа подростков напала на прохожих

Инцидент произошел на улице Зорге

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Инцидент произошел ночью 20 января

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В Новосибирске четыре подростка напали на прохожих. Информация об этом появилась в паблике «Типичная Затулинка» в социальной сети «ВКонтакте».

Как сообщила родственница пострадавших, инцидент произошел ночью 20 января около дома на улице Зорге, 193. По ее словам, компания из четырех подростков напала на ее родителей.

— Залили перцем глаза, избили и порезали ножом, — говорится в посте.

Автор также уверяет, что один из пострадавших, ее отец — сотрудник войск национальной гвардии. В пресс-службе Росгвардии сообщили НГС, что уточняют информацию об этом. Журналист написала автору поста, но на момент публикации девушка не ответила. В пресс-службе ГУ МВД по региону сообщили, что заявление в полицию поступило.

— В отдел полиции поступило заявление. В настоящее время проводится проверка, — рассказали в пресс-службе полиции.

Недавно сибирячка заявила о конфликте в новосибирском автобусе №16. По словам женщины, на нее напала кондуктор из-за того, что она заступилась за ребенка-безбилетника.

Обновлено. По словам автора поста, конфликта между прохожими и подростками не было. Нападавшие подошли сзади.

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