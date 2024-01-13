«Может требоваться помощь психиатра». Зачем мать вывела ребенка на мороз без обуви

Сама Анна в беседе с E1.RU раскаялась и признала, что виновата в сложившейся ситуации.



— У меня ребенок имеет весьма серьезную спортивную подготовку. Он закален в принципе, потому что он хоккеист. Он постоянно находится на ледовой арене, и там всегда прохладно, поэтому с ним ничего не случится. Но именно то, что было вчера, произошло впервые, — заявила E1.RU Анна.

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Врачи говорят, что, скорее всего, физически с ребенком всё будет в порядке.

— Мы болеем из-за контакта с инфекцией, однако переохлаждение может снижать неспецифическую защиту и незначительно повышать риск заболеваний, — пояснила педиатр Дарья Халилова. — Ребенок мог обморозить ноги, но простыть — вряд ли. Для того чтобы заболеть, должен быть возбудитель — вирус или бактерия. А понять, есть ли обморожение, можно по виду тканей. Оценить, есть ли посинение, почернение тканей стоп.

