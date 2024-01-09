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СрочноПосетитель бара достал пистолет во время ссоры
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Новосибирец в пивном баре достал пистолет во время ссоры с другим посетителем

Из-за буйного мужчины пришлось вызвать наряд ГБР

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Мужчину передали сотрудникам полиции

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В Новосибирске в пивном баре на улице Нарымской мужчина начал ссориться с другим посетителем и достал пистолет. Как рассказали в АБ «Гвардия», в 04:34 на место вызвали наряд ГБР.

— Находившийся в нетрезвом состоянии посетитель вступил в словесную перепалку с другим, тоже нетрезвым, гостем пивной, а для усиления своих слов вытащил из кармана пистолет. Демонстрацией оружия он изрядно напугал не только оппонента, но и других присутствовавших в заведении людей, — рассказали в пресс-службе «Гвардии».

Задерживать посетителя пришлось с применением физической силы. Новосибирца для привлечения к ответственности передали в Заельцовский РОВД.

В Республике Алтай местный житель открыл стрельбу возле бара. До инцидента сибиряк обращался к полицейским с жалобой на громкую музыку в заведении.

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ПистолетГвардияНовосибирскБар
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