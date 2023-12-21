«Ушел в школу и пропал»: в Новосибирске ищут 11-летнего мальчика

В Первомайском районе Новосибирска пропал 11-летний Вячеслав Козловский. Как сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт», 21 декабря мальчик ушел в школу, но домой после занятий не вернулся.
— Мальчик он ушел в школу и не вернулся домой. На данный момент идет активное распространение ориентировки в Сети, — пояснили в «ЛизаАлерт».
Приметы Вячеслава: рост — 135 сантиметров, худощавого телосложения. Волосы светло-русые, глаза темно-зеленые. В день пропажи был одет в черную куртку с капюшоном, черные брюки, черные сапоги, серую шапку. У мальчика с собой был темно-серый рюкзак.
Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, сообщите по телефону горячей линии отряда «ЛизаАлерт»
Недавно в Калининском районе по пути в школу пропал 8-летний мальчик. Позже ребенка нашли живым.