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«Ушел в школу и пропал»: в Новосибирске ищут 11-летнего мальчика

Школьник исчез в Первомайском районе

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С собой у ребенка был темно-серый рюкзак

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В Первомайском районе Новосибирска пропал 11-летний Вячеслав Козловский. Как сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт», 21 декабря мальчик ушел в школу, но домой после занятий не вернулся.

— Мальчик он ушел в школу и не вернулся домой. На данный момент идет активное распространение ориентировки в Сети, — пояснили в «ЛизаАлерт».

Приметы Вячеслава: рост — 135 сантиметров, худощавого телосложения. Волосы светло-русые, глаза темно-зеленые. В день пропажи был одет в черную куртку с капюшоном, черные брюки, черные сапоги, серую шапку. У мальчика с собой был темно-серый рюкзак.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, сообщите по телефону горячей линии отряда «ЛизаАлерт» 8 800 700-54-52 или по номеру 112.

Недавно в Калининском районе по пути в школу пропал 8-летний мальчик. Позже ребенка нашли живым.

Пропал мальчикПоиск без вести пропавшихНовосибирск
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