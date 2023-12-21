В Сибири кадет выстрелил в одноклассника. Учителя узнали о случившемся через несколько месяцев

Ученик кадетского корпуса выстрелил из пневматического ружья в одноклассника. Все произошло в сентябре поселке Кедровый, но в полицию сообщили только в декабре.
Как рассказали в полиции, в начале декабря к ним поступило сообщение от директора учебного заведения. Он узнал, что еще в сентябре после ужина один из курсантов 11 класса взял пневматическое ружье, которое принадлежало одному из учителей, и выстрелил в сторону одноклассника. Оружие использовалось в учебных целях и хранилось свободно. В результате пострадал 17-летний парень.
Телеграм-канал «Борус» сообщает, что дети не рассказывали ни родителям, ни учителям, чтобы избежать разборок.
В Министерстве образования рассказали, что специалисты провели проверку, о результатах будет известно на следующей неделе.
В настоящее время инспекторы по делам несовершеннолетних по данному факту проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Пострадавший 17-летний школьник направлен на прохождение судебно-медицинской экспертизы.
Ранее в Новосибирске мужчина устроил стрельбу во дворе дома на Николая Островского, 195. Судя по видео, которое опубликовали в телеграм-канале «ACT-54 Black», сибиряк произвел минимум четыре выстрела.