В Сибири кадет выстрелил в одноклассника. Учителя узнали о случившемся через несколько месяцев

Ученик кадетского корпуса выстрелил из пневматического ружья в одноклассника. Все произошло в сентябре поселке Кедровый, но в полицию сообщили только в декабре.



Как рассказали в полиции, в начале декабря к ним поступило сообщение от директора учебного заведения. Он узнал, что еще в сентябре после ужина один из курсантов 11 класса взял пневматическое ружье, которое принадлежало одному из учителей, и выстрелил в сторону одноклассника. Оружие использовалось в учебных целях и хранилось свободно. В результате пострадал 17-летний парень.