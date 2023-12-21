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Пазик прилег на автобус: пять уставших машин застряли на Богдашке — фото коллапса

Сервис «2ГИС» оценивает ситуацию на дорогах в 8 баллов

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Авария произошла в районе дома № 109

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В Новосибирске днем 21 декабря на улице Богдана Хмельницкого произошло массовое ДТП. Фото с места аварии очевидцы опубликовали в телеграм-канале «АСТ-54 Black».

— На улице Богдана Хмельницкого в районе дома № 109, к. 2 столкнулись пассажирский ПАЗ маршрута № 27, минивэн, кроссовер и микроавтобус, — говорится в посте.

В телеграм-канале отметили, что из-за аварии затруднено движение со стороны Пашино.

Один из пользователей сервиса «2ГИС» отметил, что дорога оказалась перекрыта, пробку водители объезжают по тротуару. Сейчас ситуация на дорогах оценивается в 8 баллов.

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В отделе пропаганды городской ГИБДД сообщили, что в инспекцию информация по этому ДТП не поступала.

Ранее в Новосибирской области произошла авария с участием фуры и двух автобусов. В результате два водителя оказались зажаты в салонах — оттуда их доставали спасатели.

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