Пазик прилег на автобус: пять уставших машин застряли на Богдашке — фото коллапса

В Новосибирске днем 21 декабря на улице Богдана Хмельницкого произошло массовое ДТП. Фото с места аварии очевидцы опубликовали в телеграм-канале «АСТ-54 Black».
— На улице Богдана Хмельницкого в районе дома
В телеграм-канале отметили, что из-за аварии затруднено движение со стороны Пашино.
Один из пользователей сервиса «2ГИС» отметил, что дорога оказалась перекрыта, пробку водители объезжают по тротуару. Сейчас ситуация на дорогах оценивается в 8 баллов.
В отделе пропаганды городской ГИБДД сообщили, что в инспекцию информация по этому ДТП не поступала.
Ранее в Новосибирской области произошла авария с участием фуры и двух автобусов. В результате два водителя оказались зажаты в салонах — оттуда их доставали спасатели.