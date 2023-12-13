Видео с огонем в аудитории: в НГТУ и МЧС опровергли информацию о пожаре в вузе

В Новосибирске распространилось видео с пожаром, которое было якобы снято в новосибирском вузе. По заверениям нескольких читателей НГС, инцидент произошел в НГТУ 12 декабря в аудитории второго корпуса. В пресс-службе вуза информацию не подтверждают.
На кадрах видно, как в одной из аудиторий рядом с дверью горит огонь. А через пару секунд из кабинета, кашляя, выходит охранник.
В пресс-службе НГТУ, опровергли информацию о пожаре. В университете заявили, что ни вечера, ни сегодня возгораний не было. В пресс-службе регионального МЧС, уточнили, что 12 декабря в учебном заведении произошло ложное срабатывание пожарной сигнализации.
Ранее в Советском районе Новосибирска загорелось здание на Русской, 35. В здании находится высший колледж информатики НГУ.