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Видео с огонем в аудитории: в НГТУ и МЧС опровергли информацию о пожаре в вузе

По словам очевидцев, инцидент произошел 12 декабря

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По словам очевидцев, огонь вспыхнул одной из аудиторий второго корпуса

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В Новосибирске распространилось видео с пожаром, которое было якобы снято в новосибирском вузе. По заверениям нескольких читателей НГС, инцидент произошел в НГТУ 12 декабря в аудитории второго корпуса. В пресс-службе вуза информацию не подтверждают.

На кадрах видно, как в одной из аудиторий рядом с дверью горит огонь. А через пару секунд из кабинета, кашляя, выходит охранник.

В пресс-службе НГТУ, опровергли информацию о пожаре. В университете заявили, что ни вечера, ни сегодня возгораний не было. В пресс-службе регионального МЧС, уточнили, что 12 декабря в учебном заведении произошло ложное срабатывание пожарной сигнализации.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: читатель НГС

Ранее в Советском районе Новосибирска загорелось здание на Русской, 35. В здании находится высший колледж информатики НГУ.

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ПожарНГТУНовосибирск
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