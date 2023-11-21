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Прокурор завел административное дело на замглавы поселка под Новосибирском— что он нарушил

Сотрудника администрации привлекли к дисциплинарной ответственности

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Речь идет о замглавы Маслянино

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В Новосибирской области прокурор возбудил дело об административном правонарушении в отношении заместителя главы рабочего поселка Маслянино. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства 21 ноября.

В сообщении указано, что прокуратура Маслянинского района провела проверку по жалобе руководителя юридического лица, который заявил о нарушении администрацией поселка порядка рассмотрения его обращения.

Выяснилось, что документ руководитель компании подал в администрацию в июле 2023 года. Рассмотрение обращения было поручено главой поселка заместителю, ответственному за направление деятельности, но ответ не поступил руководителю организации.

— Вопреки требованиям Федерального закона № 59-ФЗ обращение руководителя юридического лица в установленный законом срок не рассмотрено, ответ не направлен, — сообщили в ведомстве.

Прокурор внес представление главе рабочего поселка Маслянино и возбудил в отношении его заместителя дело об административном правонарушении по ст. 5.59 КоАП РФ (нарушение порядка рассмотрения обращений граждан).

После рассмотрения представления специалисты подготовили ответ на обращение руководителя компании, а замглавы привлекли к дисциплинарной ответственности.

— Кроме того, постановлением мирового судьи 4 судебного участка Черепановского судебного района Новосибирской области должностному лицу местной администрации назначен штраф в размере 5 тысяч рублей, — сообщили в пресс-службе прокуратуры.

В начале ноября стало известно, что в Новосибирске прокуроры внесли представления мэру и руководителям дорожно-эксплуатационных служб из-за уборки снега. Специалисты нашли нарушения при организации работ по очистке дорог и улиц от снега и наледи.

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