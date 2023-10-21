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10-летний мальчик пропал в Новосибирске — его ищут волонтеры

Ребенок вышел из дома и не вернулся

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Ребенок пропал 21 октября

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В Новосибирске ищут 10-летнего Виктора Гуляева из Первомайского района. Ребенок пропал сегодня, 21 октября, сообщили в группе поискового отряда «ЛизаАлерт» Новосибирской области во «ВКонтакте».

Руководитель пресс-службы поискового отряда Ольга Бобкова сообщила НГС, что заявка о пропаже мальчика поступила на горячую линию отряда. Ребенок вышел из дома и не вернулся.

— Пропал сегодня, 21 октября этого года, вышел из дома и до настоящего времени его местоположение неизвестно. Идет активное распространение ориентировки в сети, автономные экипажи отрабатывают задачи координатора поиска, — сообщила специалист.

Для того, чтобы найти ребенка, в организации объявили срочный сбор на поиск добровольцев. Рост мальчика составляет 130 сантиметров, телосложение худощавое, волосы светло-русые, глаза голубые. Ребенок одет в синюю футболку, черные шорты и сине-белые кроссовки.

Накануне в Новосибирске пропала 13-летняя девочка. Позже подростка нашли живым.

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