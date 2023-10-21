10-летний мальчик пропал в Новосибирске — его ищут волонтеры

Для того, чтобы найти ребенка, в организации объявили срочный сбор на поиск добровольцев. Рост мальчика составляет 130 сантиметров, телосложение худощавое, волосы светло-русые, глаза голубые. Ребенок одет в синюю футболку, черные шорты и сине-белые кроссовки.

