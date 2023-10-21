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Сибиряк пригвоздил свое ухо к дереву у оперного театра в Новосибирске — жуткое фото

В полиции проводят проверку

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На плакате было высказывание о правде

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Блогер пригвоздил себя к дереву у оперного театра в Новосибирске, а позже опубликовал фото и видео этого у себя в Телеграм-канале «MAMINROT».

Фото мы решили скрыть предупреждением.

Что хотел добиться молодой человек — неизвестно. На вопросы корреспондента НГС он не ответил.

— Данная информация в отдел полиции Центральный поступала, зарегистрирована. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства, — ответили на запрос корреспондента НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Источник НГС, знакомый с ситуацией объяснил, что перфоманс был еще на прошлой неделе. Но кровь не настоящая — у молодого человека до этого было проколото ухо, так что увечья он себе не наносил.

Ранее новосибирец выстрелил из предмета, похожего на пистолет, пока ехал за рулем по Димитровскому мосту. В ГИБДД его хотят наказать из-за отсутствия ремня безопасности.

БлогерНОВАТДеревоШок
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