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На новосибирской дороге «Тойота» столкнулась с машиной Росгвардии

Инцидент произошел в Купино

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На участке дороги столкнулись два автомобиля

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В Новосибирской области произошло ДТП с участием автомобиля Росгвардии. Как сообщили в телеграм-канале «ЧП Новосибирск», машина попала в аварию в Купино. В нем опубликовали фотографии с места произошедшего.

— Купино, в ДТП попали автомобиль Росгвардии и Toyota Fielder, — сообщили в телеграм-канале.

НГС обратился в пресс-службу Росгвардии и в отдел пропаганды ГИБДД по Новосибирской области с просьбой прокомментировать информацию.

В мае этого года в Новосибирске на пересечении улиц Кирова и Никитина столкнулись кроссовер и автомобиль Росгвардии. В соцсетях опубликовали фото с места ДТП.

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