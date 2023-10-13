На новосибирской дороге «Тойота» столкнулась с машиной Росгвардии

В Новосибирской области произошло ДТП с участием автомобиля Росгвардии. Как сообщили в телеграм-канале «ЧП Новосибирск», машина попала в аварию в Купино. В нем опубликовали фотографии с места произошедшего.
— Купино, в ДТП попали автомобиль Росгвардии и Toyota Fielder, — сообщили в телеграм-канале.
НГС обратился в пресс-службу Росгвардии и в отдел пропаганды ГИБДД по Новосибирской области с просьбой прокомментировать информацию.
В мае этого года в Новосибирске на пересечении улиц Кирова и Никитина столкнулись кроссовер и автомобиль Росгвардии. В соцсетях опубликовали фото с места ДТП.