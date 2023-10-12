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«В шоке, что такое происходит»: сибирячка заявила, что в дом на Кропоткина стреляли неизвестные

После произошедшего она обратилась в полицию

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Инцидент произошел 8 октября

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Жительница Новосибирска заявила, что неизвестные стреляли в окна частного дома на улице Кропоткина. Как рассказала женщина в паблике «Инцидент Новосибирск», там обнаружили пулевые отверстия.

Инцидент произошел 8 октября на улице Кропоткина, 420. В сообщении указано, что по факту произошедшего подано заявление в полицию.

— Я просто в шоке, что такое происходит, — сообщила автор поста. — Хорошо, что никто не пострадал.

Женщина опубликовала в группе фотографию окна здания. Она сообщила, что на кадре можно заметить пулевое отверстие.

НГС обратился в пресс-службу ГУ МВД России по Новосибирской области с просьбой прокомментировать ситуацию. В ведомстве подтвердили, что заявление поступило в полицию.

— Заявление о повреждении имущества в полицию поступало. По данному факту проводится проверка, все обстоятельства устанавливаются, — уточнили в ведомстве.

В посте имеется контакт женщины, с которой необходимо связаться очевидцам. НГС написал сибирячке с целью узнать подробности произошедшего. На момент публикации она не ответила на сообщение журналиста.

В конце сентября в Новосибирске полиция начала проверку из-за видео, на котором подростки стреляют из пистолета по мусорным бакам. Кадры опубликовали в соцсетях.

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СтрельбаПолицияЧастный домМВДУлица Кропоткина
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