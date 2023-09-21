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Пешехода подбросили вверх на Красном проспекте — его сшиб поворачивающий автомобиль. Видео

О том, в каком состоянии сейчас мужчины, пока неизвестно

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Мужчина взлетел вверх после удара и ударился об асфальт

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Утром 21 сентября в Новосибирске на перекрестке Красного проспекта и улицы Фрунзе произошло ДТП. Судя по видео, пешеход начал переходить дорогу на зеленый сигнал светофора по «зебре» — другие машины стояли перед переходом.

На середине магистрали загорелся красный сигнал, но новосибирец продолжил путь. В этот момент из-за поворота выехал автомобиль, водитель не затормозил и наехал на мужчину — его подбросило вверх.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
ДТП произошло утром 21 сентября

Видео: АСТ-54 «ВКонтакте»

В пресс-службе Госавтоинспекции Новосибирска пообещали позже прокомментировать ситуацию.

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