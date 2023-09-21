Пешехода подбросили вверх на Красном проспекте — его сшиб поворачивающий автомобиль. Видео

Утром 21 сентября в Новосибирске на перекрестке Красного проспекта и улицы Фрунзе произошло ДТП. Судя по видео, пешеход начал переходить дорогу на зеленый сигнал светофора по «зебре» — другие машины стояли перед переходом.
На середине магистрали загорелся красный сигнал, но новосибирец продолжил путь. В этот момент из-за поворота выехал автомобиль, водитель не затормозил и наехал на мужчину — его подбросило вверх.
В пресс-службе Госавтоинспекции Новосибирска пообещали позже прокомментировать ситуацию.
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