Трехлетний медведь напугал жителей Чулыма — охотоведам пришлось принять крайние меры

Медведя застрелили в Чулымском районе Новосибирской области. Трехлетний хищник вышел к границе Чулыма и не хотел уходить больше суток.
Как сообщил министр природных ресурсов Евгений Шестернин, вчера о звере сообщил глава района и был подготовлен приказ.
— В девяти из десяти случаев медведь успевает за несколько часов уйти в далёкую глубь леса, — отметил министр.
Но в этот раз зверь не стал уходить и стал угрозой для людей, поэтому его пришлось ликвидировать охотоведам. Министр подчеркнул, что это крайняя мера в безвыходном случае.
Ранее в Новосибирской области в Караканском бору заметили медведя. По словам жителей деревни Ерестная, хищника увидели в болотистой местности.