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Трехлетний медведь напугал жителей Чулыма — охотоведам пришлось принять крайние меры

Зверь не стал уходить вглубь леса

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Специалисты пошли на крайние меры, чтобы защитить людей

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Медведя застрелили в Чулымском районе Новосибирской области. Трехлетний хищник вышел к границе Чулыма и не хотел уходить больше суток.

Как сообщил министр природных ресурсов Евгений Шестернин, вчера о звере сообщил глава района и был подготовлен приказ.

— В девяти из десяти случаев медведь успевает за несколько часов уйти в далёкую глубь леса, — отметил министр.

Но в этот раз зверь не стал уходить и стал угрозой для людей, поэтому его пришлось ликвидировать охотоведам. Министр подчеркнул, что это крайняя мера в безвыходном случае.

Ранее в Новосибирской области в Караканском бору заметили медведя. По словам жителей деревни Ерестная, хищника увидели в болотистой местности.

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