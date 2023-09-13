«Повредил стены и все вокруг разнес»: в детском саду в Алтайском крае взорвался котел — фото с места

В селе Ракита Рубцовского района Алтайского края вчера, 12 сентября, вечером в детском саду «Ручеек» взорвался водонагревательный котел. Как сообщили в прокуратуре Алтайского края, произошла разгерметизация.
— Котел использовался для обеспечения бытовых нужд учреждения. В результате происшествия повреждено остекление на пяти окнах и некоторые другие элементы. Прокуратурой Рубцовского района проводится проверка исполнения законодательства, — рассказали в пресс-службе Прокуратуры Алтайского края.
Прокуратура также оценит подготовку учреждения к осенне-зимнему периоду.
Работница детского сада, которая отказалась называть свои имя и фамилии, рассказала, что сегодня в воспитанников не привели. В садик ходят 16 детей и в здании находится столовая для школы.
— Надеемся, что нас не разгонят. Комиссия приехала, ходят тут. У нас и крышу снесло, и стены повредились. Это произошло вечером, уже в 10 часу. Водонагреватель взорвался и повредил стены и все вокруг разнес, окна выбило, — рассказала НГС работница.
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