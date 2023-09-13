По Крыму нанесли ракетный удар. Все, что известно о гигантском пожаре

Еще одно видео мощного взрыва. Новых подробностей от официальных источников пока нет.
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Телеграм-канал «Крымский ветер» пишет, что севастопольцы сообщают о воях сирен и звуках, похожих на металлические удары. Также они присылают фото пожара.
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Что такое пожар четвертого ранга?
Это значит, что ситуацию оценили как «повышенной сложности». Для такого пожара предусмотрена работа 13 бригад. Более сложными считаются только пожары пятого ранга.
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Этой же ночью на Крымском мосту перекрывали движение. Однако его восстановили незадолго до того, как стало известно об атаке.
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Предположительно, еще одно видео взрыва от местного жителя.
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Видео пожара
Очевидцы сняли последствия атаки на видео.
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Комментарий губернатора
Губернатор Севастополя Михаил Развозжаев сообщил о ЧП в своем телеграм-канале. Приводим полный текст комментария.
— Ориентировочно 20 минут назад на Севастополь была совершена атака наших врагов. ПВО отработало. В районе Килен-балки сейчас пожар не на гражданском объекте, по предварительной информации, возгорание произошло из-за ракетной атаки. На месте работают все необходимые спецслужбы. Пожару присвоен
Прошу сохранять спокойствие. Продолжается контроль воздушной обстановки. Все оперативные службы наготове. Подробная информация — позже. Доверяйте только официальной информации.
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