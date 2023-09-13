freedom
СЕЙЧАС +10°С
Пробки 5/10
usd 94.70
eur 101.56
СрочноНанесли ракетный удар по Севастополю
Ведущие
Ключевые моменты
Спецоперация на УкраинеОнлайн-трансляция

По Крыму нанесли ракетный удар. Все, что известно о гигантском пожаре

Собираем информацию в режиме онлайн

6 152

В ночь на 13 сентября ВСУ нанесли по Севастополю ракетный удар. В районе Килен-балки начался гигантский пожар, ему присвоили четвертый класс сложности. По предварительным данным, пострадавших нет.

В этом онлайне мы будем собирать всё, что известно о ЧП.

Василина Берёзкина

Поделиться

Еще одно видео мощного взрыва. Новых подробностей от официальных источников пока нет.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: «Крымский ветер» / T.me

Поделиться

Василина Берёзкина

Поделиться

Телеграм-канал «Крымский ветер» пишет, что севастопольцы сообщают о воях сирен и звуках, похожих на металлические удары. Также они присылают фото пожара.

Поделиться

Василина Берёзкина

Поделиться

Что такое пожар четвертого ранга?

Это значит, что ситуацию оценили как «повышенной сложности». Для такого пожара предусмотрена работа 13 бригад. Более сложными считаются только пожары пятого ранга.

Поделиться

Василина Берёзкина

Поделиться

Этой же ночью на Крымском мосту перекрывали движение. Однако его восстановили незадолго до того, как стало известно об атаке.

Поделиться

Василина Берёзкина

Поделиться

Предположительно, еще одно видео взрыва от местного жителя.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: «Крымский ветер» / T.me

Поделиться

Василина Берёзкина

Поделиться

Видео пожара

Очевидцы сняли последствия атаки на видео.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: SHOT / T.me

Поделиться

Василина Берёзкина

Поделиться

Комментарий губернатора

Губернатор Севастополя Михаил Развозжаев сообщил о ЧП в своем телеграм-канале. Приводим полный текст комментария.

— Ориентировочно 20 минут назад на Севастополь была совершена атака наших врагов. ПВО отработало. В районе Килен-балки сейчас пожар не на гражданском объекте, по предварительной информации, возгорание произошло из-за ракетной атаки. На месте работают все необходимые спецслужбы. Пожару присвоен 4-й класс.

Прошу сохранять спокойствие. Продолжается контроль воздушной обстановки. Все оперативные службы наготове. Подробная информация — позже. Доверяйте только официальной информации.

Поделиться

СевастопольРакетыВСУСпецоперацияПожарКрым
    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter