По Крыму нанесли ракетный удар. Все, что известно о гигантском пожаре

В ночь на 13 сентября ВСУ нанесли по Севастополю ракетный удар. В районе Килен-балки начался гигантский пожар, ему присвоили четвертый класс сложности. По предварительным данным, пострадавших нет.

В этом онлайне мы будем собирать всё, что известно о ЧП.