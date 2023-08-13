freedom
СЕЙЧАС +15°С
Пробки 2/10
usd 98.21
eur 107.97
СрочноУбирают блоки, перекрывавшие выезд из микрорайонов
Все новости
Все новости

«Решается вопрос о возбуждении дела»: мотоцикл перевернулся на новосибирской дороге — в ДТП погибла 19-летняя девушка

Авария произошла ночью в Черепаново

277

Водитель мотоцикла получил легкие травмы, пассажирка транспорта погибла

Поделиться

Ночью 13 августа в Новосибирской области мотоцикл наехал на препятствие и перевернулся. В результате аварии погибла 19-летняя девушка.

О происшествии сообщается в телеграм-канале первого замначальника УГИБДД по региону Андрея Кузнецова «Дороги с Кузнецовым». В сообщении указано, что ДТП произошло в 02:30 в городе Черепаново на улице Пролетарской. 19-летний водитель мотоцикла Bajaj не справился с управлением и наехал на бордюрный камень, после чего транспорт перевернулся.

— В результате ДТП погибла пассажир мотоцикла, девушка 19 лет, а водитель получил легкие травмы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, — уточняется в сообщении.

Указано, что водитель не имел права на управление мотоциклом. Кроме того, специалисты обнаружили у него признаки алкогольного опьянения.

Несколько дней назад в Кузбассе погиб водитель ВАЗ-2110, который ехал из Новосибирска. Он выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «Мазда».

По теме

Смертельное ДТПЧерепановоГИБДДДТПМотоцикл попал в ДТП
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter