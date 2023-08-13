«Решается вопрос о возбуждении дела»: мотоцикл перевернулся на новосибирской дороге — в ДТП погибла 19-летняя девушка

Ночью 13 августа в Новосибирской области мотоцикл наехал на препятствие и перевернулся. В результате аварии погибла
О происшествии сообщается в телеграм-канале первого замначальника УГИБДД по региону Андрея Кузнецова «Дороги с Кузнецовым». В сообщении указано, что ДТП произошло в 02:30 в городе Черепаново на улице Пролетарской. 19-летний водитель мотоцикла Bajaj не справился с управлением и наехал на бордюрный камень, после чего транспорт перевернулся.
— В результате ДТП погибла пассажир мотоцикла, девушка 19 лет, а водитель получил легкие травмы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, — уточняется в сообщении.
Указано, что водитель не имел права на управление мотоциклом. Кроме того, специалисты обнаружили у него признаки алкогольного опьянения.
Несколько дней назад в Кузбассе погиб водитель ВАЗ-2110, который ехал из Новосибирска. Он выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «Мазда».