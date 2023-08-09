Пассажирский автобус столкнулся лоб в лоб с Kia Rio в Новосибирске — на месте работают пожарные и ДПС

В Новосибирске вечером 9 августа на Гусинобродском шоссе возле ТЦ «Континент» произошло тройное ДТП с участием пассажирского автобуса. Видео с места аварии очевидцы опубликовали в телеграмм-канале «АСТ-54».
—Kia Rio столкнулся лоб в лоб с пассажирским автобусом, а хэтчбек Toyota Allex перевернулся на крышу в результате ДТП возле «Континента» на ГБШ, — говорится в посте.
Как сообщили НГС в пресс-службе регионального МВД, на месте аварии работают сотрудники ГИБДД и МЧС. Информация по инциденту уточняется.
В региональном МЧС уточнили, что в аварии никто не пострадал.
— Возгорания не было. Помощь пожарных и спасателей не требовалось. По оперативным данным пострадавших нет, — пояснили в ведомстве.
Ранее мотоциклист и седан Volkswagen Polo не поделили дорогу на левом берегу Новосибирска. ДТП произошло на проспекте Карла Маркса.