freedom
СЕЙЧАС +25°С
Пробки 3/10
usd 96.08
eur 105.44
Тема дняКолонну автозаков ГУФСИН заметили в центре города
Все новости
Все новости

Пассажирский автобус столкнулся лоб в лоб с Kia Rio в Новосибирске — на месте работают пожарные и ДПС

Последствия аварии сняли очевидцы

990

Авария произошла возле ТЦ «Континент»

Поделиться

В Новосибирске вечером 9 августа на Гусинобродском шоссе возле ТЦ «Континент» произошло тройное ДТП с участием пассажирского автобуса. Видео с места аварии очевидцы опубликовали в телеграмм-канале «АСТ-54».

—Kia Rio столкнулся лоб в лоб с пассажирским автобусом, а хэтчбек Toyota Allex перевернулся на крышу в результате ДТП возле «Континента» на ГБШ, — говорится в посте.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: «АСТ-54»

Как сообщили НГС в пресс-службе регионального МВД, на месте аварии работают сотрудники ГИБДД и МЧС. Информация по инциденту уточняется.

В региональном МЧС уточнили, что в аварии никто не пострадал.

— Возгорания не было. Помощь пожарных и спасателей не требовалось. По оперативным данным пострадавших нет, — пояснили в ведомстве.

Ранее мотоциклист и седан Volkswagen Polo не поделили дорогу на левом берегу Новосибирска. ДТП произошло на проспекте Карла Маркса.

ДТПАвария с автобусомНовосибирск
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter